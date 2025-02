Coma_Cose a Sanremo 2025: “Cuoricini parla della fragilità nei rapporti ai tempi dei social”

I Coma_Cose tornano sul palco dell’Ariston con Cuoricini, un brano che affronta il tema dell’amore nell’era digitale. Durante la conferenza stampa, Francesca/California e Fausto hanno raccontato la genesi del pezzo e il suo significato.

“Viviamo in un mondo pieno di input, di vite perfette, di storie pazzesche,” hanno spiegato. “Internet è anche un bel posto, ma a volte non tutto è vero, e questa finzione può creare frustrazione nella vita reale. Magari si è sempre alla ricerca di qualcosa che in fondo non esiste davvero.”

Il brano segna un’evoluzione nella loro produzione musicale, mantenendo però il loro stile inconfondibile.

“I codici musicali stanno diventando sempre più misti. Ogni volta che scriviamo una canzone è come se aprissimo una pentola e mettessimo dentro degli ingredienti diversi. L’unica costante è il messaggio, che per noi è fondamentale.”

Il sound di Cuoricini nasce dalla new wave inglese, un elemento che potrebbe favorire il successo internazionale del pezzo.

“Abbiamo deciso di partire dal suono e poi lavorare sul testo. Volevamo che la canzone avesse un respiro più ampio, anche se è nata per Sanremo.”

I Coma_Cose ricordano che, per la prima volta, hanno composto il pezzo appositamente per il Festival di Sanremo 2025.

“Sanremo è un’esperienza unica e volevamo portare un colore nuovo. I nostri fan conoscono tante sfumature del nostro linguaggio musicale, e questa volta ci siamo divertiti a mostrarne un’altra.”

Il duo ha anche parlato della loro visione della musica come mezzo per raccontare la verità, oltre le apparenze:

“Per noi scrivere canzoni è come fare terapia. Ti metti a scavare dentro di te, tiri fuori cose che magari ti fanno paura. Parlare di sentimenti veri è il modo migliore per connettersi con gli altri.”

Infine, parlando dell’esperienza sul palco dell’Ariston, California e Fausto hanno rivelato di sentirsi più a casa rispetto alle edizioni precedenti.

“Sanremo è sempre un’emozione fortissima, ma questa volta siamo più tranquilli. L’abbiamo chiamato Sanremo Chill.”

Coma_Cose a Sanremo 2025: Cuoricini testo e significato