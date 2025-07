Brunori Sas approda oltreconfine con il tour “Brunori In Europa”

Dopo mesi densi di appuntamenti live in Italia – con il sipario che calerà ufficialmente il prossimo 3 ottobre all’Arena di Verona, in occasione di uno speciale Live con Orchestra – Brunori Sas è pronto ad approdare oltreconfine e annuncia Brunori In Europa, il suo nuovo tour europeo, che per tutto il mese di dicembre lo vedrà esibirsi sui palchi di alcune delle più importanti capitali musicali del continente.

Il cantautore si prepara dunque a ritrovare e ad estendere il proprio abbraccio al popolo brunoriano disseminato in tutta Europa, dove proporrà una scaletta che attraverserà tutte le fasi dei suoi 15 anni di carriera: dagli esordi con Guardia ’82 al suo nuovo album di inediti, L’Albero Delle Noci (Island Records), passando per brani che hanno segnato intere generazioni (Kurt Cobain, La Verità, Canzoni Contro La Paura).

BRUNORI SAS, “BRUNORI IN EUROPA”: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour Brunori In Europa, prodotto da Vivo Concerti:

Venerdì 5 Dicembre 2025 | SALA APOLO – BARCELLONA

Lunedì 8 Dicembre 2025 | UNION CHAPEL – LONDRA

Martedì 9 Dicembre 2025 | CIRQUE ROYAL – BRUSSELS

Giovedì 11 Dicembre 2025 | ALHAMBRA – PARIGI

Martedì 16 Dicembre 2025 | COLUMBIA THEATER – BERLINO

Giovedì 18 Dicembre 2025 | VOLKSHAUS – ZURIGO

Domenica 21 Dicembre 2025 | PALAZZO DEI CONGRESSI – LUGANO

I biglietti per Brunori In Europa saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire dalle ore 12:00 di venerdì 11 luglio.

