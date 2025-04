Il nuovo singolo di Brunori Sas è “Per non perdere noi”. Tra silenzi e parole un inno alla fragilità che ci tiene uniti

Brunori Sas: testo e significato di Per non perdere noi, nuovo singolo estratto dall’album L’albero delle noci.

Dopo aver calcato con successo i palasport italiani e in attesa dei due speciali live con orchestra al Circo Massimo di Roma (18 giugno) e all’Arena di Verona (3 ottobre), Brunori Sas torna in radio con un nuovo singolo.

Brunori Sas Per non perdere noi: significato del testo del brano

Composto da Dario Brunori e scritto insieme a Riccardo Sinigallia, che ne firma anche la produzione, Per non perdere noi è un’intensa ballata cantautorale. Il brano racconta il legame tra due persone che, nonostante le difficoltà della vita, scelgono di restare unite. È una riflessione profonda sul tempo, sul silenzio e su tutto ciò che si attraversa in una relazione per non perdersi.

Il video del pezzo, girato in bianco e nero con la regia di Giacomo Triglia e prodotto da Mompracem, mette in scena una live performance con atmosfere sospese e oniriche. Sullo sfondo scorrono immagini d’archivio in super8 tratte dal matrimonio dei genitori del cantautore, già utilizzate durante il tour per introdurre la canzone.

“Nel video il brano assume significati inaspettati e sembra quasi tratteggiare l’essenza della relazione che mi lega ai miei musicisti, dopo più di quindici anni di onorata carriera. ‘Tutto molto bello’, avrebbe detto un grande che ci ha lasciati da poco. Buon ascolto e buona visione” ha commentato Brunori Sas.

Foto di copertina articolo di Chiara Mirelli.

TESTO

Alla fine dei conti non è nemmeno l’amore

Il punto della questione

È quasi un’ostinazione

A tenere in piedi un sogno, un ideale

Mentre tutto intorno va a puttane

O forse è solamente un bacio prima di partire

La ragione per tornare

Alla fine dei conti non è nemmeno più amore

Quello che ci tiene insieme

È più una combinazione

Di silenzi e di parole rimandate

Per non ferirsi, per non farsi male

Per non cadere nella tentazione di mentire

Per non soffrire

Più di quello che hai perso tu

Più di quello che ho perso io

Siamo stati due eroi

A non perdere noi

E alla fine dei conti non è la paura di morire

Ma quella di restare soli

Che ci ha fatto tremare

Che ci ha fatto dubitare che fosse amore

Persino quando tutto andava bene

E non c’era nemmeno una ragione per temere

Che non soffrire

Più di quello che hai perso tu

Più di quello che ho perso io

Siamo stati due eroi

A non perdere noi

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Di silenzi e di parole masticate

Per non ferirsi, per non farsi male

E per tenere ancora vivo il cuore

E continuare

Più di quello che hai perso tu

Più di quello che ho perso io

Siamo stati due eroi

A non perderci, noi