Brunori Sas, in arrivo il nuovo album “L’albero delle noci” dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025

Dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Brunori Sas rivela l’uscita del suo prossimo album di inediti e della relativa tracklist dal titolo L’albero delle noci (Island Records / Universal Music Italia), proprio come il brano che porterà a febbraio sul palco dell’Ariston (clicca qui per scoprire di più su Brunori e sul brano).

Questo nuovo progetto discografico arriva a distanza di quattro anno da Baby Cip! e di ben cinque anni da Cip!, il suo ultimo album uscito nel 2020 e certificato disco di platino e che include uno dei suoi brani più celebri, Per due che come noi, che su Spotify conta oltre 33 milioni di stream.

Inoltre, a settembre Brunori ha pubblicato La ghigliottina, primo estratto da L’albero delle noci in uscita a febbraio. Lo scorso novembre, invece, ha pubblicato il singolo Il morso di Tyson, altro brano che sarà incluso nell’album.

Nella didascalia del post pubblicato su Instagram per annunciare l’album, Brunori Sas non anticipa molto:

«Il nuovo album uscirà il 14 febbraio. S’intitola L’albero delle noci, come il brano che porterò a Sanremo. È il frutto di due anni di sottrazioni, per cui non aggiungo altro, se non i titoli delle canzoni e la copertina realizzata come sempre dal buon @studioinnero con il prezioso ausilio di @giacomotriglia. P.s. Manca ancora un mese, lo so, ma mi piace farvi soffrire. A prestissimo. D.»

BRUNORI SAS, “L’ALBERO DELLE NOCI”: LA TRACKLIST

Di seguito, la tracklist di L’albero delle noci, il nuovo album di Brunori Sas:

Per non perdere noi L’albero delle noci La ghigliottina La vita com’è Pomeriggi catastrofici Il morso di Tyson Fin’ara luna Più acqua che fuoco Luna nera Guardia giurata

FESTIVAL DI SANREMO 2025, BRUNORI SAS: IL TOUR

Pochi mesi fa, Brunori Sas ha anche annunciato la partenza del suo tour nei palazzetti a marzo del 2025, subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Organizzato e prodotto da Vivo Concerti, di seguito le date:

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum (NUOVA DATA)

I biglietti sono già disponibili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Foto di copertina di Toni Thorimbert