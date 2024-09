Alle 18 del 18 settembre scocca l’ora de “La ghigliottina”: a sorpresa Brunori Sas torna con il nuovo singolo

Dopo l’annuncio del Tour 2025 nei palazzetti, arrivato proprio pochi giorni fa, a sorpresa fuori domani 18 settembre alle 18 su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo di Brunori Sas, “La ghigliottina“, per Island Records.

“Diversamente dalle odierne consuetudini discografiche uscirà alle 18, perché abbiamo una certa età e non possiamo aspettare fino a mezzanotte.”, commenta scherzosamente Dario Brunori sui social.

Il cantautore con questo brano prosegue la sua collaborazione con il produttore artistico Riccardo Sinigallia, che aveva già lavorato con lui sul brano “La vita com’è“, e con il quale sta portando avanti la stesura del nuovo disco.

brunori sas – la ghigliottina: significato del brano

“La ghigliottina è una canzone d’attualità… e l’attualità, si sa, è sempre scivolosa. Per questo, nell’infilarmi in questo ginepraio, ho indossato un po’ i panni del cronista, un po’ quelli dell’autore, alternando frasi captate in giro a roba che mi è passata per la testa.” racconta il cantautore.

Il nuovo brano è come un flusso frenetico, schizofrenico di immagini, pensieri e contraddizioni, che ricordano lo scrolling sui social, e lasciano spazio a diverse chiavi di lettura su argomenti di attualità, dei quali spesso si evita di parlare. Nasce dalla fusione di due canzoni incomplete che avevano temi comuni e si sono unite come in un mashup.

brunori sas – la ghigliottina: il testo del brano

Brunori sas – tour 2025: le date

Qui il calendario completo del tour 2025 di Brunori Sas:

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Foto di copertina di Toni Thorimbert.