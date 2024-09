Dopo tanta attesa Brunori Sas torna finalmente live: a marzo 2025 il tour nei palasport

L’attesa è finalmente finita per i fan di Brunori Sas, che potranno tornare a sentirlo cantare dal vivo: ha infatti annunciato il tour nei palasport per marzo 2025. Sono 7 gli appuntamenti che porteranno il cantautore in giro per l’Italia, nei palazzetti di Vigevano, Firenze, Roma, Torino, Napoli, Bologna e Milano.

Brunori Sas aveva preannunciato delle novità per settembre, proprio il 31 agosto, nonché data in cui si celebra San Brunori, pubblicando un post sui social in cui aveva lasciato intendere che le preghiere dei fan, che chiedevano un suo ritorno, sarebbero state accolte.

Si pensava inizialmente a nuova musica, essendo che l’ultimo album del cantautore, “Cip!“, risale al 2020, e l’ultimo singolo, “La vita com’è“, che è parte della colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita“, al 2023.

Brunori Sas ha invece preferito annunciare prima le date del suo nuovo tour, ma a cui seguiranno probabilmente molto presto anche l’annuncio del nuovo singolo e del nuovo album.

brunori sas tour 2025: le date

Di seguito il calendario con le date del tour 2025 di Brunori Sas:

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

I biglietti saranno disponibili online da oggi, 13 settembre, alle 14 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 18 settembre sempre alle 14.

