Brunori Sas annuncia “La vita com’è” brano tratto dalla colonna sonora de “Il più bel secolo della mia vita”

Brunori Sas La vita com’è testo e significato del nuovo brano del cantautore calabrese.

Prendendo in prestito tre versi di una delle sue canzoni più famose, “Il 31 d’agosto c’è una storia che nasce e un’estate che muore” e lui, Brunori Sas, proprio oggi, in chiusura dei rituali “festeggiamenti di San Brunori” – che ormai da anni i fan celebrano ricordando il brano “Guardia ’82” -, annuncia a sorpresa l’uscita de “La vita com’è” (Island Records), brano inedito prodotto da Riccardo Sinigallia che fa parte della colonna sonora de “Il più bel secolo della mia vita“.

La pellicola è il nuovo film di Alessandro Bardani con protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini, distribuito da Lucky Red in tutte le sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 7 settembre.

Nata dalla prima stesura di sceneggiatura del lungometraggio, “La vita com’è” indaga la relazione fra i due protagonisti e si apre poi, verso dopo verso, a un’interpretazione universale, al centro della quale c’è l’uomo, condannato a voler a tutti i costi allungare la propria vita.

Brunori Sas riesce così a racchiudere in pochi minuti il senso di vero e di autentico che traspare dalla pellicola, accarezzando con il suono del pianoforte il crescendo di emozioni de “Il più bel secolo della mia vita“, già vincitore della sezione +18 del 53° Giffoni Film Festival.

Brunori Sas La Vita Com’è testo

E no no no non è che non vuoi tornare indietro

No no no non è che l’amore non ritorna più

Anche se tornasse indietro

Non ci troverebbe più

Perché far l’amore non è, l’amore non è

Come volevi tu

Avere vent’anni o cento

Non cambia poi mica tanto

Se non riesci a vivere la vita com’è