Brunori Sas trasforma “Cip!” in “Baby Cip!”, un album di ninna nanne per la figlia appena nata

Brunori Sas torna in tempo per il Natale con una nuova versione, disponibile dal 26 novembre in pre-order, del suo ultimo album… il nuovo titolo? Baby Cip!

In questa speciale riedizione, disponibile solo in vinile, dell’ultimo lavoro discografico del cantautore Brunori, in occasione della sua recente paternità, dona una nuova veste al suo disco… in onore della figlia Fiammetta infatti, il 10 dicembre prossimo sarà disponibile questa esclusiva versione in vinile completamente rivisitata in versione “ninna nanna”.

La copertina del disco mostra delle splendide illustrazioni che vanno a comporre un concept grafico che rimanda all’infanzia e all’immaginazione, con una delicata reinterpretazione della copertina originale fatta da disegni a matita colorata, dove la nuova vita è rappresentata simbolicamente prendendo spunto dagli artwork originali dell’album.

La delicata ed esclusiva riedizione compone uno scenario immaginifico e di fiaba, con brani come Al Di Là dell’Amore, Capita Così, Per Due Che Come Noi magistralmente tradotti in termini teneri ed affettuosi, e dedicati ai “nostri piccoli pettirossi implumi”.

Xilofoni delicati, leggeri flauti, pianoforti appena accennati, “strumenti giocattolosi e tanta dolcezza” suonati come sempre dai musicisti storici della sua band – Mirko Onofrio, Stefano Amato, Dario Della Rossa e Massimo Palermo.





Brunori Sas Baby Cip! e poi in tour

Dario Brunori si prepara inoltre a tornare a suonare dal vivo con una serie di live prodotti da Vivo Concerti.

Qui il calendario completo:

Mercoledì 9 marzo 2022 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 11 marzo 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 15 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 18 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Mercoledì 23 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 26 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Martedì 29 marzo 2022 || Bari @ PalaFlorio

Giovedì 31 marzo 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 5 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 7 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Foto di Leandro Emede