Briga si prepara per l’autunno e svela le prime date del Sentimenti Club Tour

Briga, Sentimenti Club Tour 2025: info, date e biglietti!

Dopo il successo del Never Again – 10 Years Anniversary Tour, Briga (qui la nostra intervista) si prepara a tornare sui palchi dei principali club italiani in occasione del Sentimenti Club Tour, in partenza in autunno, più precisamente l’11 ottobre, dalla Casa della Musica di Napoli.

“Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l’Italia dopo il successo del Never Again – 10 Years Anniversary Tour dello scorso maggio e di proporre per la prima volta dal vivo le canzoni del mio nuovo album Sentimenti“, ha dichiarato Briga.

Poi, ha aggiunto: “Sarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un’altra serata indimenticabile“.

sentimenti club tour: LO SHOW

Lo spettacolo – che vedrà Briga accompagnato da Fabrizio Dottori (sequenze, tastiere, sassofono), Mario Romano (chitarra acustica e chitarra elettrica) e Alessandro De Angelis (batteria e percussioni) – si articolerà in tre differenti momenti.

Lo show inizierà infatti con una sezione rock, energica e ricca di assoli strumentali, che lascerà poi spazio a una parte rap, che omaggerà le origini dell’artista e lo vedrà riproporre le hit che lo hanno reso celebre. Il sipario calerà infine a conclusione di un ultimo segmento acustico, intimo e carico di emozione, che Briga ha pensato proprio per chiudere il concerto con intensità e coinvolgimento.

BRIGA, SENTIMENTI CLUB TOUR: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Sentimenti Club Tour, prodotto e organizzato da Authetic Jam:

11 ottobre – Napoli , Casa della Musica

, Casa della Musica 13 novembre – Roma , Largo Venue

, Largo Venue 16 novembre – Firenze , Viper

, Viper 17 novembre – Milano, Magazzini Generali

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



