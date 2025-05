Briga, da “Never Again” a “Nun Piagne”: “Io? Un Campione di Sogni” – L’INTERVISTA

Nell’anno in cui festeggia il decennale dell’album multiplatino Never Again e a poche settimane dall’uscita di Nun Piagne feat Gemitaiz, abbiamo incontrato Briga (clicca in basso su “continua” per leggere la nostra intervista), che ci ha parlato di questi 10 anni di musica e parole, ma anche del tema dell’amore, quello di coppia nello specifico, che porta con sé tutta una serie di emozioni talvolta contrastanti.

Ma non è tutto! Briga ci ha infatti parlato anche della scelta di scrivere l’inciso di Nun Piagne nel dialetto della sua città, Roma, seguendo una linea melodica che ricorda la tradizione degli stornelli romaneschi.

BRIGA: “NEVER AGAIN” 10 YEARS ANNIVERSARY

In occasione del decennale di Never Again, album pubblicato nel 2015 e certificato disco di platino, Briga ha annunciato tre imperdibili live, che si terranno a Milano (15 maggio), Napoli (22 maggio) e Roma (23 maggio), rispettivamente ai Magazzini Generali, alla Casa della Musica e all’Atlantico.

Ma le sorprese non finiscono qui! Di fatto, sul palco dei Magazzini Generali di Milano Briga non sarà da solo, ma potrà contare sulla presenza di Shade, Axosos, Nashley, Lowlow e Random.