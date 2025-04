Briga, dalla collaborazione con Gemitaiz nasce “Nun Piagne”

Briga, Nun Piagne con Gemitaiz: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 18 aprile, Nun Piagne è il nuovo singolo di Briga che – nell’anno in cui festeggia il decennale dell’album Never Again, certificato disco di platino – si confronta con il tema dell’amore, raccontando le tante sfaccettature così come le emozioni contrastanti che si provano all’interno di una relazione.

Il brano, che arriva dopo i precedenti singoli Vieni con Me e Buonanotte Roma, nasce in collaborazione con l’eclettico rapper Gemitaiz e vede Briga cantare per la prima volta l’inciso di un suo brano nel dialetto della sua città, seguendo una linea melodica che ricorda la tradizione degli stornelli romaneschi.

Realizzato dai producer multiplatino Tom Beaver e Mixer-T, Nun Piagne vede inoltre la partecipazione del chitarrista e musicista Mario Romano, che ha arricchito il sound melodico con le sue chitarre acustiche, che fanno da comune denominatore della discografia di Briga.

Briga, “Nun Piagne” con Gemitaiz: significato e testo del brano

Il brano è una dedica sentimentale e racconta un rapporto intenso, ma fugace, che rischia di svanire prima ancora di poter essere vissuto appieno.

Quello di cui cantano Briga e Gemitaiz è, di fatto, un amore impulsivo, che lascia un retrogusto dolce-amaro e in cui prevale la purezza dei sentimenti, anche se contaminata dalle esperienze della vita.

“Core bastardo che scappa da te / Ma nun confonde l’amore co’ n’ gioco de scaje / Amore mio, eddaje / Te prego nun piagne / Coprimo ‘ste occhiaie / E tornamo a ballà”.

Insomma, ci troviamo davanti a una storia d‘amore instabile, che si fa strada tra i conflitti e in cui si insinua il dubbio del tradimento. Un legame che sembra sgretolarsi, ma che resiste per la pura paura di perdere l’altro.

“Io mi sento come Baggio e quel rigore sopra la traversa / perché so che mi mancherai / sei il ghiaccio nel Tanqueray / sei quella cosa che vuoi quando non ce l’hai”.

Il testo si sofferma infine su quanto ci si possa sentire frustrati nell’amare una persona che non riesce a esternare i propri sentimenti.

“Che mi ami tu me lo confessi / ma se non te lo chiedessi / mi sa che non me lo diresti…no?“.

TESTO DEL BRANO

Core bastardo che scappa da te

Ma nun confonde l’amore co’ ’n gioco de…

Ok piccola

Quando ti vedo in giro mi si blocca la mandibola

E mi esce solamente qualche frase un po’ ridicola

Tipo “ti vedo diversa”

Spero tu non ti senta persa

Io mi sento come Baggio e quel rigore sopra la traversa

Perché so che mi mancherai

Sei il ghiaccio nel Tanqueray

Sei quella cosa che vuoi quando non ce l’hai

Tappeti neri della Soho House

Cammino sui problemi ed ho la nausea

Come quando metti il gioco in pausa

Perché ti citofonano a casa

E penso: “ma chi è?”

Sono contento a metà

E mi sta bene perché

Vuol dire che sono con te, con te

Babe

Core bastardo che scappa da te

Ma nun confonde l’amore co’ n’ gioco de scaje

Amore mio, eddaje

Te prego nun piagne

Coprimo ‘ste occhiaie

E tornamo a ballà

Core bastardo che scappa da te

Ma nun confonde l’amore co’ n’ gioco de scaje

Amore mio, eddaje

Te prego nun piagne

Coprimo ‘ste occhiaie

E tornamo a ballà

No amore, non piangere, no

Di quel tuo calore dammene un po’

Che lo vuoi anche tu, lo sai che lo so

Sì, quando sto male tu mi salvi in calcio d’angolo, wow

Per te arriverei anche al Polo Nord

Non ti rivestire, I want some more

Sì, mi tieni tra le labbra come una Marlboro Gold

Giuro che ogni altra tipa da domani la unfollowo (giuro)

Guarda come siamo messi

Senti i cuori che ardono

Fermo al bar mentre bar-barcollo un po’

Poi a letto sembra wrestling quando canto mi detesti

Non vuoi che ti metta nei testi

Ma non so come si fa

Che mi ami tu me lo confessi

Ma se non te lo chiedessi

Mi sa che non me lo diresti… o no?

(Str**za)

Core bastardo che scappa da te

Ma nun confonde l’amore co’ n’ gioco de scaje

Amore mio, eddaje

Te prego nun piagne

Coprimo ‘ste occhiaie

E tornamo a ballà

Core bastardo che scappa da te

Ma nun confonde l’amore co’ n’ gioco de scaje

Amore mio, eddaje

Te prego nun piagne

Coprimo ‘ste occhiaie

E tornamo a ballà

Nun t’ho mai dato ‘na lacrima

E mo sto qui a piagne pe’ te

BRIGA: LE DATE DEL TOUR

In attesa dell’uscita del nuovo album, Briga torna ad esibirsi live in occasione di tre imperdibili concerti, che si terranno rispettivamente il 15 maggio ai Magazzini Generali di Milano con ospiti Shade, Axosos, Nashley, Lowlow e Random, il 22 maggio alla Casa della Musica di Napoli e il 23 maggio all’Atlantico di Roma.

