Briga celebra dieci anni di “Never Again”: vinile, firma copie e tre live

A 10 anni dall’uscita di Never Again, il disco che ha lanciato Briga al grande pubblico, arriva finalmente in vinile per la prima volta. Ad accompagnare questo anniversario anche una serie di date live e un appuntamento instore.

Mercoledì 2 aprile uscirà una special edition limitata del disco, disponibile in prevendita qui.

Lo stesso giorno, alle ore 16.00, Briga incontrerà i fan per un firma copie alla Discoteca Laziale di Roma, per rivivere insieme i brani di un disco diventato uno dei manifesti della scena urban italiana.

BRIGA NEVER AGAIN, LE DATE LIVE

A maggio, l’artista tornerà dal vivo con tre date evento:

15 maggio – Magazzini Generali – Milano

22 maggio – Casa della Musica – Napoli

23 maggio – Atlantico – Roma





IL DISCO

Never Again è il secondo album in studio di Briga, pubblicato il 19 maggio 2015 per Honiro Label con distribuzione Universal Music, e certificato con il disco di platino per le oltre 50.000 copie vendute.

Rispetto ai lavori precedenti, l’album presenta una vena più melodica e vanta featuring con Primo Brown, Gemello, Martina May e Tiziano Ferro, con la produzione di Simone Bacchini e Marco Buonomo.

Il progetto subì uno slittamento di uscita a causa della partecipazione di Briga ad Amici di Maria De Filippi, dove si fece conoscere al grande pubblico. Proprio durante il talent, alla tracklist originale vennero aggiunti nuovi brani, tra cui Giunto alla linea (Indietro) in duetto con Tiziano Ferro e una versione piano di Tu.

Al suo interno alcuni dei brani più noti del rapper come L’amore è qua e Sei di mattina.