Il Viper Theatre devastato da un incendio: solidarietà da artisti e istituzioni

Viper Theatre Firenze: il locale è andato distrutto nella serata del 23 agosto 2025, quando un incendio di vaste proporzioni ha colpito l’intera struttura. In tanti, dalle istituzioni agli artisti, stanno facendo sentire il loro supporto per una realtà tra le più importanti per la musica live in Italia.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero sprigionate all’esterno del teatro per poi propagarsi all’interno, causando il crollo del tetto. I Vigili del Fuoco sono rimasti a lungo sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Non si conoscono ancora le cause ufficiali dell’incendio, ma la direzione del Viper ha pubblicato nelle ultime ore un comunicato sui propri social. Insieme a una foto drammatica degli interni devastati dal fuoco, si legge: “Il nostro cuore è come lo vedete in queste foto: distrutto“. Poi il messaggio prosegue: “Raccoglieremo i pezzi, faremo il possibile per farlo battere ancora. Sarà difficile, forse non sarà lo stesso, ma non possiamo pensare di non provarci“. Infine un ringraziamento: “Grazie a tutti per la vicinanza e la solidarietà che ci state dimostrando“.

Un messaggio che ha scatenato centinaia di commenti e reazioni, anche da parte di numerosi artisti. D’altronde, il Viper Theatre – inaugurato nel 2007 – è stato uno dei principali spazi per la musica dal vivo in Toscana. Un punto di riferimento costante per artisti emergenti e nomi affermati, oltre che un presidio culturale per la città di Firenze.

Vigili del Fuoco in azione, autorità in sopralluogo

Nella giornata di ieri le autorità avevano invitato i residenti della zona a non uscire e a tenere chiuse le finestre, segno dell’entità dell’incendio. Un’allerta poi rientrata, mentre i pompieri, ancora impegnati nelle operazioni di bonifica, hanno confermato il crollo parziale del tetto.

Dal profilo Instagram del locale è arrivato un ulteriore aggiornamento: “La situazione è molto seria – si leggeva in un altro post –. “In passato siamo sempre riusciti, seppur con grandi sacrifici, a superare calamità e imprevisti contando solo sulle nostre forze“. Il post proseguiva sottolineando come questa volta, con una nuova stagione alle porte e danni ancora da quantificare, la riapertura non sia affatto scontata.

Il supporto delle istituzioni

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato del Viper come di “uno spazio di cultura e socialità“, mentre la sindaca di Firenze Sara Funaro ha annunciato un sopralluogo imminente. “Nei prossimi giorni, insieme all’assessora Letizia Perini, ci recheremo lì per verificare i danni e valutare come intervenire“, ha dichiarato. Poi ha aggiunto: “Siamo e saremo al loro fianco, il Viper è un presidio di socialità, cultura, un luogo di musica e spettacolo. Non può restare chiuso“.

Il sostegno degli artisti

Decine gli artisti che hanno già espresso solidarietà al locale nei commenti social. Dai messaggi di quelli come Piero Pelù (“Il Viper è di tutti. Non vi lasciamo soli“), Simona Bencini e Niveo, ma anche quelli di nomi noti da tutta Italia come Alfa, 99 Posse, Piotta, Rancore, Margherita Vicario e tanti altri.

Una testimonianza concreta di quanto il Viper sia percepito non solo come un palco, ma come un vero e proprio spazio di riferimento per la musica live italiana. E forse, se le istituzioni non riusciranno a trovare una quadra in tempi brevi, sarebbe bello vedere proprio gli artisti dare il via a una raccolta fondi per aiutare la struttura a rinascere.

Perché sì, sarà difficile. Ma non provarci sarebbe peggio.