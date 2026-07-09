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Artie 5ive annuncia Aspettando Vittoria Tour 2026: prima volta all’Unipol Forum

Cinque date per Artie 5ive nell'autunno 2026, dai teatri all'Unipol Forum di Milano. Il tour che anticipa il nuovo album Vittoria.

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Artie 5ive con anelli a forma di stella dorata, foto per l'annuncio del tour 2026
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Artie 5ive torna dal vivo. Il rapper milanese ha annunciato Aspettando Vittoria Tour 2026, una serie di concerti nelle principali città italiane che partirà il 15 ottobre da Padova e culminerà il 10 novembre 2026 con una data evento all’Unipol Forum di Milano, per la prima volta in carriera in un palazzetto di quelle dimensioni. In questa pagina tutte le date, i biglietti e le informazioni sul tour.

Artie 5ive, le date di Aspettando Vittoria Tour 2026

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, arriva dopo il successo dei concerti nei club dello scorso anno e accompagna il percorso dell’artista verso il nuovo album Vittoria, atteso entro un anno. Cinque le date annunciate, dai teatri delle grandi città fino al palazzetto milanese.

Data Città Venue
15 ottobre 2026 Padova Gran Teatro Geox
17 ottobre 2026 Venaria Reale (TO) Teatro della Concordia
22 ottobre 2026 Firenze Teatro Cartiere Carrara
29 ottobre 2026 Roma Atlantico Live
10 novembre 2026 Milano Unipol Forum

 

Biglietti e prevendite del tour di Artie 5ive

Le prevendite per Aspettando Vittoria Tour 2026 sono disponibili dalle ore 14:00 di venerdì 10 luglio 2026. Le informazioni sui biglietti si trovano su Vivo Concerti, che invita ad acquistare esclusivamente sui circuiti di biglietteria autorizzati indicati nei comunicati ufficiali. Radio partner del tour è RTL 102.5.

Il momento d’oro di Artie 5ive e l’attesa per Vittoria

L’annuncio del tour arriva in una fase particolarmente positiva della carriera di Artie 5ive. L’album La Bellavita, uscito a marzo 2025 e certificato triplo disco di platino, è stato inserito tra i dieci album più venduti del primo semestre 2026, oltre un anno dopo la pubblicazione. Un risultato costruito sulle hit ma soprattutto sulla capacità del disco di restare in dialogo con il pubblico, con brani come Sogno Americano e Davverodavvero ancora presenti nella Top 50 di Spotify.

Intanto Swag Music, primo estratto dal nuovo album, continua a confermarsi ai vertici delle classifiche di vendita e streaming, aprendo un nuovo capitolo che guarda già al 2027. Proprio Vittoria sarà il prossimo album del rapper di Bicocca, annunciato nel giorno in cui FIMI ha certificato il successo di La Bellavita.

👉 Artie 5ive annuncia il nuovo album Vittoria: tutti i dettagli

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