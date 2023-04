Classifiche di vendita FIMI settimana 15: Geolier si riprende la #1. Nitro debutta sul podio degli album

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 15 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 07/04/2023 al 13/04/2023.

Le classifiche nell’era dello streaming, si sa, sono all’insegna del rap e dell’Urban. Questa settimana grazie all’uscita dei nuovi brani in digitale del secondo atto del suo album, Il Coraggio dei bambini, Geolier riconquista la numero #1. Seguono Lazza, stabile, e Nitro che debutta sul podio con Outsider. Debutto in Top 10 per la versione celebrativa di Meteora dei Linkin Park.

Anche nei singoli Geolier balza al primo posto con un nuovo duetto con Marracash. Tutti i sei brani nuovi del suo disco entrano in Top 100 e i brani già usciti risalgono. Si blocca alla #8 Orange, nuovo singolo di Sfera Ebbasta, mentre Lazza rimane sul podio con Cenere ma crolla di ben 27 posizioni con la nuova Zonda.

Nei vinili stabile al primo posto The Dark Side of the moon che ferma il debutto di Nitro alla #2.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.