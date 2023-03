Lazza: mentre il successo di "Cenere" non accenna a fermarsi, arriva un punto zero... si riparte da "Zonda"

Lazza Zonda testo e significato del nuovo singolo del rapper reduce dal grandissimo successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023.

Arrivato al Festival con un disco, Sirio, campione di vendite, Lazza ha conquistato il secondo posto con la sua Cenere che ad oggi risulta essere il brano più streammato (primo posto da settimane su Spotify), più certificato (doppio disco di platino) e più trasmesso dalle radio tra quelli in gara alla kermesse.

Ma a Jacopo, questo il suo vero nome, non piace adagiarsi e per questo è già tempo di nuova musica.

Lazza Zonda significato del brano

Esce venerdì 31 marzo per Island Records questo brano assolutamente adrenalinico, banger al 100% insomma in stile Zzala che, oltre che essere il nome del rapper al contrario e il titolo del suo primo disco, è quel mood che rappresenta la parte più cruda e da producer di Lazza.

Con questa canzone l’artista inizia a disegnare una nuova linea sul suoi tracciato, il giorno 0 della sua nuova storia, dopo aver fatto la storia.

A bordo dell’iconica supercar firmata Pagani, che dà il titolo al pezzo, l’artista multiplatino prende la via delle origini, tornando ad un ambiente più street: 3 min e 27 sec, tanto basta a LAZZA per risponder per le rime a chi si mette sulla sua strada,

Liriche nude e crude e il flow di una bomba, questa è ZONDA.

Lazza zonda testo e audio

Vogliono una taglia sulla mia testa come il Far West

spingendo sull’acceleratore del self confidence

e del successo raggiunto

noto anche come primo in Fimi

senza mai rinnegare le origini

ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu

