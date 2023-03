Geolier è pronto a stupire ancora una volta... esce ad aprile "Il coraggio dei bambini - Atto II"

Poco più di tre mesi fa Geolier pubblicava il suo secondo album, Il coraggio dei bambini, disco che ha conquistato pubblico e critica oltre al primo posto nella classifica vendite album FIMI dove staziona ancora oggi sul podio.

Ora, con un disco di platino già conquistato per l’album, Geolier sente la necessità di allargare il discorso e così il 7 aprile uscirà per Columbia Records/Sony Music Italy, Il coraggio dei bambini – Atto II.

Ad oggi il rapper non ha svelato altri dettagli su questo nuovo capitolo della sua discografia. Nell’attesa cresce però la voglia di ascoltarlo live nel suo tour, dove porterà sul palco oltre ai suoi successi passati anche i brani di questi ultimi due album.

Le date live, in attesa che vengano svelati gli appuntamenti estivi che lo vedranno in giro per l’Italia da giugno ad agosto, sono totalmente sold out.

12 aprile – MILANO – Alcatraz SOLD OUT

19 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

20 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT

22 aprile – NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT (recupero della data precedentemente prevista per il 18 aprile)

A seguire la copertina di Il coraggio dei bambini – Atto II.

Foto di copertina dell’articolo concessa dall’ufficio stampa Helpmedia, scatto di Gaetano De Angelis.