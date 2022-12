Geolier pronto a lanciare il nuovo album, “Il coraggio dei bambini”

A poco più di tre anni dal debutto avvenuto con Emanuele, progetto premiato con il doppio disco di platino, esce nel 2023 il nuovo album di Geolier, Il coraggio dei bambini.

Talento poliedrico con un’identità musicale forte e ben delineata, Geolier è uno degli artisti più apprezzati dalle nuove generazioni e dai colleghi rapper e urban. Con 8 dischi di platino e 18 dischi d’oro conquistati, a cui si aggiungono oltre 1.3 miliardi di streaming audio/video, ora è finalmente tempo di pubblicare nuova musica.

Geolier nuovo album. Il coraggio dei bambini

Il secondo album di Geolier arriverà per Columbia Records/Sony Music Italy, venerdì 6 gennaio 2023.

Il Coraggio dei Bambini non è solo il titolo del secondo grande progetto discografico dell’artista ma è anche il modo in cui Geolier ha vissuto tutto quello che la vita gli ha messo davanti in questi anni. Dalla felicità per i platini ottenuti alla sofferenza per gli amici che se ne sono andati, il ragazzo ha affrontato tutto come solo i bambini sanno fare: sono senza filtri, hanno paura delle cose, ma ci provano sempre lo stesso a ottenerle.

Per Geolier il coraggio dei bambini, la verità stampata sulle loro facce, è un’immagine universale che non ha confini: da Napoli a New York. Ad anticipare il disco sono statio i singoli Chiagne, brano con Lazza e la coppia Takagi & Ketra già certificato con il disco d’oro, e Money

Nelle sonorità così come nei temi, di questo disco Geolier ci mostra come si può essere estremamente contemporanei, figli del proprio tempo, ma con un’attitudine old-school, attraverso racconti di vita, della strada e delle sue verità.

Qui a seguire il videoclip di Money. Nel lanciarlo il rapper aveva commentato sui suoi social: “Nel mio video vedete i bambini del mio quartiere, i loro sorrisi, le loro speranze: loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela ed il coraggio di vincere”.