Geolier: nel nuovo singolo Money racconti di vita e di strada in stile old skool

Geolier Money testo e significato del nuovo brano del rapper campano.

È disponibile a partire da oggi, venerdi 18 novembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Money, il nuovo singolo del rapper campano Geolier. La canzone è un pezzo rap dallo spiccato sapore old-skool, caratterizzato in modo particolare da un dettaglio che colpirà molto l’ascoltatore: l’artista, infatti, ha deciso di includere nel brano anche un coro di bambini di Secondigliano, uno dei quartieri più problematici di Napoli. Questi bambini sono anche presenti nella clip ufficiale che accompagna il pezzo, riguardo ai quali l’artista ha commentato: “Nel mio video vedete i bambini del mio quartiere, i loro sorrisi, le loro speranze: loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela ed il coraggio di vincere”.

Money rappresenta di fatto un assaggio di sonorità e delle tematiche che accompagneranno le sue prossime uscite, sulle quali per ora vige il riserbo. Di recente, in ogni caso, abbiamo sentito la voce dell’artista in Acqua tonica, pezzo contenuto nell’ultimo disco di Ernia, Io non ho paura. Qui sotto la cover ufficiale del singolo.

GEOLIER MONEY significato del brano

Nel pezzo, come si può intuire anche dal videoclip, troviamo tanti racconti di vita, della strada e delle sue verità, il tutto racchiuso in una sola traccia che di certo piacerà agli appassionati di un certo tipo di rap italiano, crudo e autentico.

Geolier money testo, audio e video

Mag sctat m sntev trist chiu e lati matin po

P m’arrpiglia m’accatt a chain e 7 mil

Nguol teng nu ritual ca va aldila ra vit

Appriess teng t’cumpagn fan a scud si m mir

Yeee

Vec a cost ro sicond pian e chesta barc

Abbasc a trupp m cucin

Ngop o prendisol 4 biond e nu fucil

Pkke sto sul ij e de femmn nun m fid

Teng frat ca tenn l’ann cuntat ngop e cart frimat a magistrat nascn frustat senza pat senza mamm senza n’esempii a segui p tant uardt nto specch vir ca l’esempij o tien annaz ma

Ngop o ktm fuii re chips

Ca minoren sfiln daytona vip e

Proprietà re pat ca nu ver ma t scriv

E t ric e nun to mettr pkke a vit fa schif

No more

No baby

C vuo?

Si nzo sord stacc all’iphone

Ija baby come on

Ca faij chest e at

P’è money (x3)

Ij nun dorm a nott

P’è money (x3)

Sto prdenn o tiemp alle fa.

A vit e comm si purtass o mezz

Chiu car nder e chiu o puort megl

Nun e na question e sord nt fa abbaglia ro baglior

Pkke a part l’esperienz s camp e soddisfazion

Affianc o banc mi stev nu genij e studiav sul

Ij e iss sul na cosa in comun

ii teng o disc d’or iss ten nu diplom nfac o mur

pero vir chella cos a chi a rat chiu aiut

Salut

Vogl fa nu ritratt a tutt a famiglia mij e arop mo veng p mliun pkke vivimm int a n’epc aro è o prez c fa l’interess e a bllezz n’interess e nu crea interess alcun

M sbagl?

Allo mttim cas ca nun tness fan ca nun tness famm

Fossn 2 cifr e follower r’instragram la fossn na cifr e mutiv p nun m sta nemmen affianc