Ernia: testo di “Acqua Tonica” il pezzo con Geolier contenuto in “Io non ho paura”

Ernia Acqua tonica testo della settima traccia dell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

Il brano vede Matteo collaborare con la stella dell’urban partenopeo, Geolier.

ERNIA ACQUA TONICA TESTO E AUDIO

Cosa cerchi di fare?

A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio

E io so che con una così

o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio

Sai mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo?

Perché la paura nel grosso dei casi può esser motore o può essere freno

Non sono l’unico che attiri

Ma io so dar valore a quei sospiri

C’è dell’altro di te che non descrivi

Quindi fammi varcare quei confini

Si inchinano re, cadono i peri

Perché una così non si può avere

E per quanto mi vaghi nei pensieri

Sеmbra tu mi abbia drogato il bicchiere

Con la macchina nuova, colazione a Cova

In pubblico adori far la signora

Con gli occhi divori chi appеna ti sfiora

E in privato giochi a far Pretty Woman

Sparisci per giorni e non chiami più

Così io ti penso ma pure tu

Mentre tuo padre urla

Tu esci di casa che ti aspetto giù

Si vuó me dic’ si ma je vulesse cchiu nu no

Stamm a cena, te faje ‘e foto

Nun saj l’ammore se more

Nun saje l’ammore che provoca

Nguoll” a me staje comoda

Nguoll” ‘a n’ato staje scomoda

Nun me dice maje no

Tu mi dici sempre sì, ma vorrei sentire un no

Siamo a cena, fai le foto

Ma di amore si muore

Tu lo sai bene, mi provochi

Un gin con l’acqua tonica

Mentre mi guardi, ipnotica

A me non dire no

Tu me ritte cchiu vote

ca si te tradisco m’accire

T’aggio tradito ca fotografia

ca me dato ‘e quanno ier felice

D”o primmo bacio, ‘o primmo reato

‘o primmo atterraggio in prima

D”a primma vota ca te vedette

penzaje ca nun esistivi

Nuje parimme rivali po’ alleati

ma stasera parimme cchiu duje estranei

Tu me dici “dimme cu chi si stato”

Simme n’istante, si nu brillante, si nu brindammo

ce ne jammo ‘a cca

Cammenammo, je te voglio da ‘a mano

e tu invece vuo’ piglià ‘a mano ‘a sparà

Si vuó me dice si ma je vulesse cchiu nu no

Stamm a cena, te faje ‘e foto

Nun saj l’ammore se more

Nun saje l’ammore che provoca

Nguoll” a me staje comoda

Nguoll” ‘a n’ato staje scomoda

Nun me dice maje no

Tu mi dici sempre sì, ma vorrei sentire un no

Siamo a cena, fai le foto

Ma di amore si muore

Tu lo sai bene, mi provochi

Un gin con l’acqua tonica

Mentre mi guardi, ipnotica

A me non dici no

Si vuó me dice si ma je vulesse cchiu nu no

Stamm a cena, te faje ‘e foto

Nun saj l’ammore se more

Nun saje l’ammore che provoca

Nguoll” a me staje comoda

Nguoll” ‘a n’ato staje scomoda

Nun me dice maje no