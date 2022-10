Classifiche di vendita FIMI settimana 40: negli album thasup primo ma nei singoli i Pinguini Tattici Nucleari battono “Il supremo”!

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 40 del 2022.

Come era prevedibile, visti anche i record nello streaming portati a casa (vedi qui), thasup entra al primo posto della classifica album. Resistono sul podio Night Skinny e Lazza mentre è buono l’ingresso del primo album da solista di Manuel Agnelli che riesce ad entrare in una Top 10 dove è lo streaming a dettar legge.

Marracash, effetto tour, è in Top 10 con due album. Ingresso alla #32 per Karma clima, nuovo disco dei Marlene Kuntz. Fuori dalla Top 50 (#52) invece il nuovo di Bjork, Fossora.

Da segnalare anche il rientro, alla #63, dell’album di Alex W.

Nella classifica singoli thasup piazza sei brani in Top 10 (ma sul podio c’è solo s!r!, brano uscito da settimane) e undici canzoni in Top 20. Quasi tutti i brani del disco sono in Top 50 (fuori solo m%n, brano uscito ad ottobre del 2021, che troviamo alla #57).

A stupire sono però i Pinguini Tattici Nucleari che, non solo resistono con la loro Ricordi all’ingresso del Producer, ma salgono in prima posizione. Risultato straordinario per la musica pop.

Esordio sul podio dei 33 giri per thasup, George Michael e Manuel Agnelli.

Andiamo a scoprire le classifiche nel dettaglio.

CLASSIFICHE DI VENDITA ALBUM 40 – 2022

c@ra++ere s?ec!@le – thasup (NEW) Botox – Night Skinny (-1) Sirio – Lazza (=) Noi, loro, gli altri – Marracash (=) Taxi Driver – Rkomi (=) Ama il prossimo tuo come te stesso – Manuel Agnelli (NEW) Un verano sin ti – Bad Bunny (+1) Blu celeste – Blanco (-1) Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama (=) Persona – Marracash (+1) AHIA! – Pinguini Tattici Nucleari (+2) Salvatore – Paky (-2) Hustle Mixtape – Capo Plaza (-1) Harry’s House – Harry Styles (=) Giù – Neima Ezza (+1) Disumano – Fedez (-1) Older – George Michael (NEW) Fuori dall’Hype – Pinguini Tattici Nucleari (+1) Famoso – Sfera Ebbasta (-1) The end, so far – Slipknot (NEW)

Clicca in basso su continua per le classifiche di vendita FIMI relative a singoli e vinili.