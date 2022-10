Numeri da record per c@ra++ere s?ec!@le di thasup: è il debutto più streammato al mondo su Spotify. In meno di una settimana quasi 100 milioni di ascolti

95.333.348. A questa cifra corrisponde ad oggi 5 ottobre con dati aggiornati al 4, il numero spaventoso di stream su Spotify di c@ra++ere s?ec!@le, secondo album di thasup. I fan (quasi interamente) italiani del giovane artista e producer sono riusciti in poco meno di una settimana a far sfondare al disco la soglia dei novanta milioni di stream sulla nota piattaforma, cifre che confermano l’enorme affetto della fanbase per l’originale (e misterioso) artista e che gli hanno permesso di raggiungere un nuovo straordinario traguardo.

Con numeri simili in questi giorni il secondo disco di thasup risulta essere il più ascoltato a livello mondiale. A confermarlo è lo stesso Spotify, che nelle scorse ore ha reso disponibili i dati relativi ai debutti di maggior successo della settimana, con un post che incorona thasup posizionandolo in prima posizione davanti a mostri sacri del rap e dell’urban del calibro di Luciano (secondo questa settimana con Majestic), Kid Cudi (terzo con Intergalactic), ma anche i re del metal Slipknot (in quarta posizione con The end, so far) e il rapper Tony Lazez (che chiude la cinquina dei migliori con Sorry 4 What).

thasup commenta i risultati record del suo secondo album

La classifica rilasciata da Spotify è stata condivisa dall’artista via Instagram Stories, accompagnata dall’emoji che indica lo stupore. Probabilmente, dunque, nemmeno lui si sarebbe mai immaginato una simile accoglienza per il suo nuovo progetto. Eppure i presupposti per il successo c’erano tutti: per il progetto non sono stati messi in campo solo grandi featuring (tra gli altri, Tiziano Ferro, Rkomi, Sfera Ebbasta) e singoli di lancio accattivanti (S!r! e okk@pp@) ma è stata anche sviluppata un’interessante strategia di “teasing” passata anche per una casa escape-room a tema “montata” in occasione dell’uscita dell’album in zona Ticinese a Milano.

In un solo weekend, tra le altre cose, ben 17 dei 20 brani inclusi nel progetto sono riusciti a superare la soglia del milione di ascolti. Nel frattempo, per ora, thasup occupa con 16 canzoni i primi posti della top 50 Italia di Spotify. La prima posizione della prossima classifica FIMI degli album più venduti in Italia è praticamente già scritta.

Insomma, lunedì 10 ottobre, è facile che l’album del Producer venga già certificato non solo con il disco d’oro ma, probabilmente, con il disco di platino. Tutto dipenderà, oltre che dalle copie fisiche vendute, anche dal numero di streaming premium sulle varie piattaforme digitali.