Certificazioni FIMI settimane 33 e 34: Angelina Mango è oro. Lazza inarrestabile

Certificazioni FIMI… con la pausa di Ferragosto questa settimana doppio appuntamento. FIMI ha infatti communicato le certificazioni di due settimane: la 33 e la 34 del 2023.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 600.000 copie (SESTO DISCO DI PLATINO) a Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol.52 di Bizzarap & Quevedo.

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Levitating di Dua Lipa e Tití me pregunto di Bad Bunny. Disco di platino nell’era FIMI (dal 2009) per Maracaibo di Lu Colombo.

DISCO DI PLATINO per Wrecked degli Imagine Dragons e per Gimme! Gimme! Gimme! (A man after Midnight) degli Abba.

Disco d’oro per Willow e per Style, entrambi singoli di Taylor Swift. Oro anche a Say it right di Nelly Furtado, Your power di Billie Eilish, Better off alone di Alice Deejay, Sigue di Beny Jr, Morad & K Y B, 4 minutes di Madonna con Justin Timberlake & Timbaland e Dance the night di Dua Lipa, unico tormentone dell’estate 2023 internazionale ad aver raggiunto una certificazione in Italia.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale conquista questa settimana certificazioni in Italia.

