Certificazioni FIMI settimana #7: Mahmood e Blanco sono doppio platino. Oro per Sangiovanni, Rkomi, Elisa e Dargen D’Amico

Certificazioni FIMI settimana 7 del 2022.

Nuova settimana e nuovi traguardi per il Festival di Sanremo 2022 che, ad oggi, supera mezzo milione di copie certificate (vedi qui). Ma non solo… nuovo traguardi anche Marracash, Coez, Gemitaiz e per Lorenzo Fragola con un disco uscito 7 anni fa.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Abcdefu di Gayle. Arrivano al DISCO D’ORO per le oltre 50.000 unità invece Beauty Behind The Madness di The Weeknd del 2015

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO ai Coldplay per l’ultimo album, Music of the Spheres pubblicato a fine 2021 e Planet her di Doja Cat.