Sanremo 2022: in tre settimane le canzoni scelte da Amadeus superano mezzo milione di copie certificate

Sanremo 2022 vendite. Sono passate meno di tre settimane da quando i brani del Festival di Sanremo 2022 sono stati lanciati su gli store digitali (alcuni la notte del 2 febbraio, altri quella del 3) ma i numeri parlano chiaro… anche quest’anno Amadeus ha scelto canzoni che stanno piacendo al pubblico e alle radio. Scelte talmente azzeccate da aver raggiunto in tre settimane un totale di oltre 500.000 copie certificate dalla FIMI.

Insomma Amadeus, che già lo scorso anno ha portato a casa i Festival con le vendite più alte dal 2010 (cioè da quando FIMI/GfK ha iniziato a rilevare ufficialmente le vendite), con circa 2 milioni di copie certificate, quest’anno in sole tre settimane è già ad un quarto dei risultati della scorsa edizione. Ed è solo l’inizio…

Con le certificazioni assegnate la scorsa settimana dalla FIMI Amadeus era volato direttamente a quota 200.000 copie certificate grazie al disco di platino per Mahmood e Blanco e ai dischi d’oro a Irama e La Rappresentante di Lista.

Questa settimana la mega hit Brividi raddoppia e, superando abbondantemente le 200.000 unità, conquista il doppio disco di platino. Arrivano inoltre il disco d’oro per Farfalle di Sangiovanni, Dove si balla di Dargen D’Amico, O forse sei tu di Elisa ( tutti brani che hanno superato le 70.000 unità) e Insuperabile di Rkomi (+65k).

Il bottino di Sanremo 2022 sale così a oltre 500.000 copie certificate di cui quasi la metà grazie Mahmood e Blanco. Delle 25 canzoni in gara invece sono già 7 quelle che hanno ottenuto una certificazione. Nelle prossime settimane si aspetta l’ormai imminente platino per Ciao Ciao de La rappresentante di lista e per Ovunque sarai di Irama mentre sono diretti, ma più lentamente, verso l’oro Matteo Romano e Tananai (+35k).

I brani del Festival che ad oggi hanno venduto/streammato meno? Andando a scendere Yuman, Le Vibrazioni, Massimo Ranieri, Giovanni Truppi e Iva Zanicchi.