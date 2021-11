Certificazioni FIMI settimana 46: Ultimo è disco di platino, Vasco Rossi oro in una settimana. Tre nuove certificazioni per Blanco

Certificazioni FIMI settimana 46 del 2021.

Settimana ricca di nuovi traguardi per la musica italiana. Si va da Ultimo, che conquista ad un mese dall’uscito il DISCO DI PLATINO per il suo ultimo album, a Vasco Rossi, DISCO D’ORO in una settimana con Siamo qui.

Tra i singoli è la settimana, nuovamente, di Blanco. Ne ha infatti ben tre certificati. Andiamo subito a scoprire tutto partendo come sempre dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Questa settimana in calo le certificazioni per la musica internazionale in Italia. DOPPIO DISCO DI PLATINO a Africa dei Toto e DISCO DI PLATINO per Heat Waves di Glass Animals, a Head Shoulders Knees & Toes degli Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine, Diamonds di Sam Smith, Fuego del calor di Scott Storch feat. Ozuna, Tyga & Capo Plaza e per la storica Knockin’ on heaven’s door di Bob Dylan.

DISCO D’ORO per My universe dei Coldplay con i BTS, Se te vas/que tengo que hacer di Omega, The Unforgiven dei Metallica, Anyone di Justin Bieber e No guidance di Chris Brown feat. Drake.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ottiene questa settimana certificazioni in Italia.

