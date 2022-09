Certificazioni FIMI settimana 35: da Luigi Strangis a Marco Mengoni passando per diverse sorprese

Certificazioni FIMI settimana 35 del 2022.

Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che questa sia una grande giornata per Marco Mengoni. L’artista di Ronciglione ha infatti raggiunto il secondo platino per il suo ultimo disco, Materia (Terra) uscito lo scorso dicembre. E in questa stessa data, Mengoni ha anche annunciato l’arrivo del suo nuovo album, Materia (Pelle) in uscita ad ottobre.

Marco Mengoni, ad ogni modo, non è l’unico artista italiani che oggi possa festeggiare. A ricevere un doppio platino oggi è infatti stato anche il collega Gazzelle con il suo ultimo album Ok. Benissimo anche Ernia con Gemelli, oggi certificato quarto disco di platino.

Andiamo dunque a scoprire tutte le nuove certificazioni FIMI per la 35a settimana del 2022, partendo dai singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

L’unico platino internazionale di questa settimana lo ottiene il singolo Ferrari, di James Hype e Miggy Dela Rosa.

Per il resto, tre artisti ottengono il disco d’oro: sono Black Eyed Peas (con David Guetta) grazie a Don’t you worry, Olivia Rodrigo con Traitor e Adele con Oh My god.

ALBUM INTERNAZIONALI

Parlando di dischi internazionali, gli immortali Oasis con la collezione Time Flies 1994-2009 hanno raggiunto il primo disco di platino. Per quanto riguarda i dischi d’oro invece lo conquistano Peace is the mission dei Major Lazer, X100 Pre di Bad Bunny, Tim di Avicii e Hands all over dei Maroon 5.

Clicca in basso su continua per passare ai singoli e album italiani.