Certificazioni FIMI settimana 32: altre 200.000 copie per Annalisa. Il disco di Alex W è certificato con l’oro

Certificazioni FIMI settimana 32 del 2023.

Settimana ricca di nuovi traguardi. Doppia certificazione per Annalisa e Baby Gang mentre, tra i brani dell’estate, salgono Disco paradise e Lambada. Nuova certificazione anche per il Festival di Sanremo 2023. Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessuna certificazione platino questa settimana per la musica internazionale. Arrivano al DISCO D’ORO, 50.000 copie/unità, Bad blood di Taylor Swift feat. Kendrick Lamar, Snap out of it di Arctic Monkeys, Surfin’ U.s.a. dei The Beach Boys, Kiwi di Harry Styles, 10:36 di Tiësto & Tate Mcrae, Amanece di Anuel AA/Haze

ALBUM INTERNAZIONALI

Conquistamo il DISCO D’ORO in Italia l’album Vice Versa di Rauw Alejandro e The Highlights di The Weeknd.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.