Certificazioni FIMI settimana 20: Annalisa conquista due nuovi platini, Geolier è il rapper del momento

Certificazioni FIMI settimana 20 del 2023.

Settimana decisamente ricca con una nuova certificazione all’ultimo disco dei Pinguini Tattici Nucleari, ben tre nuovi riconoscimenti per il rapper del momento, Geolier, e due nuovi platino per Annalisa pronta al ritorno con una hit per l’estate con Fedez e Articolo 31 (vedi qui).

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 300.000 copie/unità per Every breath you take dei The Police che conquista il TRIPLO DISCO DI PLATINO.

Arrivano al DISCO DI PLATINO invece Creepin’ di Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage e Just dance di Lady Gaga.

DISCO D’ORO per F.N. di Lil Tjay feat Digtat, Wait a minute! di Willow, Lover di Taylor Swift, Moscow mule di Bad Bunny, In the stars di Benson Boone, Give it to me di Matt Sassari, Beso di Rosalia e Rauw Alejandro e infine per Mirage di Aribeatz feat. Ozuna, Gims & Sfera Ebbasta.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale conquista nuove certificazioni.

