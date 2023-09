Certificazioni FIMI 37: nella settimana della ripartenza di Amici nuovi traguardi per Annalisa, Luigi Strangis, Emma e The Kolors

Certificazioni FIMI settimana 37del 2023.

Settimana ricca di nuovo certificazioni con “Materia” di Marco Mengoni che arriva al quinto disco di platino. Partiamo subito con le nuove certificazioni partendo come sempre da quelle internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUINTO DISCO DI PLATINO per “Ferrari” di James Hype & Miggy Della Rosa. 400.000 copie/unità e quindi QUARTO DISCO DI PLATINO per “Cold heart” di Elton John con Dua Lipa.

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Sweet dreams (are Made of This) degli Eurythmics, DOPPIO PLATINO per “Sunflower” di Post Malone & Swae Lee.

DISCO DI PLATINO invece per “Envolver” di Anitta, “Yonaguni” di Bad Bunny e “Makeba” di Jain.

Arrivano al DISCO D’ORO invece “Reminder” di The Weeknd, “Life goes on” di Oliver Tree, “See you again” di Tyler the Creator feat. Kali Uchis, “K-Pop” di Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd, “Cruel summer” di Taylor Swift, “Chemical” di Post Malone, “Heart Shaped box” dei Nirvana, “Lala” di Myke Towers, la mitica “I just called to say i love you” di Stevie Wonder, “Frozen” di Madonna e “Players” di Coi Leray.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale conquista certificazioni in Italia questa settimana.

