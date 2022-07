Certificazioni FIMI settimana 27: Coez festeggia il compleanno con un disco di platino. Nuovi traguardi per Måneskin, Rkomi e Rhove

Certificazioni FIMI settimana 27 del 2022.

Caso vuole che oggi, 11 luglio, compia gli anni Coez e tac… arriva una nuova certificazione per l’ultimo album del cantautore. Non solo, tra i traguardi da segnalare anche il sesto platino del disco di Rkomi che consolida sempre di più il suo primato 2021/2022.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI partendo dai singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Clap your hand di Kungs.

DISCO D’ORO per Hace calor di Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta & RVFV feat. Omar Varela, 2 step di Ed Sheeran, in Italia uscita come singolo con la partecipazione di Ultimo, Ghost di Justin Bieber e To the moon di Jnr Choi.