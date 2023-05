Certificazioni FIMI settimana 17: Blanco è ORO in due settimane. Doppia certificazione per i Pinguini Tattici Nucleari

Certificazioni FIMI settimana 17 del 2023.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per le oltre 100.000 unità a No man no cry nella versione di Jimmy Sax. Stesso traguardo anche per Dancing queen degli Abba.

DISCO D’ORO per La mamà De La Mamà di El Alfa, Cj & Chael produciendo feat. El Cherry. Altra certificazione per gli Abba con The Winner takes it all. Stessa certificazione Rise dei Lost Frequencies.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale ottiene certificazioni in Italia questa settimana.

