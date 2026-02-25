Video ufficiali Sanremo 2026: tutti i videoclip dei 30 Big in un’unica pagina

Tutti i video ufficiali di Sanremo 2026 sono online su YouTube. I videoclip dei 30 brani in gara al Festival di Sanremo 2026 sono stati pubblicati nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, subito dopo la prima serata. Li raccogliamo tutti in questa pagina, in ordine alfabetico per artista.

Qui invece trovate come stanno andando le tendenze su Youtube aggiornate alle 15:30 di oggi, 25 febbraio 2026.

Arisa – Magica Favola

Il videoclip è una produzione Borotalco.tv per la regia di Silvia Violante Rouge. Un racconto per immagini intimo e cinematografico, costruito come un viaggio emotivo che segue Arisa in un ritorno a sé: dalla strada alla casa, dall’esterno all’interiorità, tra gesti quotidiani e silenzi.

Bambole di Pezza – Resta con me

Regia di Giulia Mucci, una produzione Borotalco.tv.

Chiello – Ti penso sempre

Regia di Tommaso Ottomano, produzione Borotalco.tv. Il video è stato realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il Patrocinio del Comune di Pesaro.

Dargen D’Amico – Ai Ai

Il videoclip traduce in immagini il dialogo sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella musica. Si apre con un cameo di Gianluca Torre, agente immobiliare noto al pubblico televisivo. Il finale, con una classifica fittizia composta da canzoni tutte intitolate “AI AI”, restituisce con ironia la visione dell’artista su un futuro in cui l’omologazione rischia di diventare la regola. Regia di Grete Samsa, produzione Borotalco.tv.

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Ambientato in un hotel durante una festa che si muove verso il surreale, il videoclip segue Ditonellapiaga in un crescendo visionario tra personaggi eccentrici e situazioni bizzarre. Sceneggiatura di Matteo Corradini, regia di Frametank, produzione Mine Studio.

Eddie Brock – Avvoltoi

Regia e montaggio di Daniele Tofani, produzione esecutiva di Francesco Stoia.

Elettra Lamborghini – Voilà

Ambientato in un riad, Elettra esce da una gigantesca torta per intrattenere gli ospiti di uno spumeggiante party. Outfit da showgirl con copricapo di piume, pailettes e strass.

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Regia di Edo&Lollo.

Ermal Meta – Stella stellina

Una produzione BAD BOSS PRODUCTIONS. Regia di Tiziano Russo, produttore esecutivo Francesco Stoia.

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Il videoclip porta la firma di Ale Della Giusta. Il concept visivo riflette il senso di isolamento del brano: Fedez e Masini si muovono in stanze separate, ambienti asettici e minimalisti, osservati da una camera con un punto di vista quasi clinico.

Francesco Renga – Il meglio di me

Produzione Oceancode Studio. Scritto e diretto da Marco Braia, DOP Giovanni De Chiara.

Fulminacci – Stupida sfortuna

Una produzione Maestro. Scritto e diretto da Lorenzo Silvestri x bendo e Giovanni Nasta, DOP Leonardo Mirabilia.

J-AX – Italia starter pack

Una produzione Borotalco.tv. Regia di Jacopo Tich, Lorenzo Mariotti e Nicolò Uzzauto.

LDA & AKA 7even – Poesie clandestine

Regia di Mario Miccione. Produzione Verteego, executive producer Andrea Bonelli.

Leo Gassmann – Naturale

Un ragazzo e una ragazza bendati si trovano in due zone opposte di Roma e affrontano la città sfruttando i propri sensi, fino a incontrarsi a Piazza di Spagna. Il singolo è scritto da Leo Gassmann con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali.

Levante – Sei tu

Il videoclip racconta una storia al contrario, una sliding door emotiva. Levante si trova davanti a una scelta: salire sul palco o inseguire l’unica persona che ha lasciato la sala. Regia di Silvia Violante Rouge.

Luchè – Labirinto

Produzione Oceancode Studio. Regia di Onira con Lorenzo Sorbini, art direction di Matteo Baglioni, DOP Giovanni De Chiara.

Malika Ayane – Animali notturni

Regia di Matteo Maggi, direttore della fotografia Simone Zappulla.

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Una produzione Sony Music Entertainment Italy, realizzata da Borotalco.tv. Regia di Lorenzo Silvestri, DOP Sammy Paravan.

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Il video è stato realizzato su concessione del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino. Regia di Danilo Bubani, produzione Borotalco.tv, DOP Lorenzo Invernici.

Michele Bravi – Prima o poi

Il videoclip è scritto e diretto da Ilenia Pastorelli: l’attrice, per la prima volta alla regia, ha trasformato in immagini l’emotività del brano in un’interpretazione fatta di momenti sospesi e rarefatti.

Nayt – Prima che

Una produzione Borotalco.tv. Regia di Giulio Rosati, executive producer Matteo Stefani.

Patty Pravo – Opera

Advertising Agency: 777. Co-founder & Partner: Andrea Stillacci. Executive Creative Director: Angelo Ratti.

Raf – Ora e per sempre

Regia di Samuele Riefoli, supervisione artistica di Gabriella Labate. Una produzione Girotondo EM srl con Borotalco.tv.

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Una produzione Oia – One Is All S.r.l. e Cose Production. Regia e montaggio di Giuseppe Marco Albano.

Samurai Jay – Ossessione

Regia di Fabrizio Conte, prodotto da Borotalco.tv. Il videoclip trae ispirazione dal film Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez e vede la partecipazione di Belén Rodríguez e gli ospiti speciali Brunori Sas, 22simba, Joshua, Naiara, Rkomi, Sayf e Young Hash.

Sayf – Tu mi piaci tanto

Regia di Giulio Cocco, DOP Federico Lombardi.

Serena Brancale – Qui con me

Produzione Oceancode Studio. Scritto e diretto da Giacomo Triglia, DOP Alessandro Passamonti.

Tommaso Paradiso – I romantici

Una produzione Anemos. Regia di Younuts! X Manifesto, aiuto regia di Tommaso Ferrara, DOP Edoardo Bolli.

Tredici Pietro – Uomo che cade

Il videoclip, per la regia di Enrico Maspero, è strutturato in tre fasi che si ripetono in un loop ipnotico: Tredici Pietro rivive più volte lo stesso istante in un crescendo di tensione, in un continuo salire e cadere dentro uno spazio che cambia forma ma non interrompe mai il ciclo.