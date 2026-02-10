10 Febbraio 2026
di
Alberto Muraro
Festival di Sanremo
Condividi su:
10 Febbraio 2026

Tiziano Ferro sarà ospite della prima serata di Sanremo 2026 (e non è l’unico nuovo ospite annunciato)

L'artista di "Sono un grande" sarà presente all'Ariston alla puntata inaugurale della kermesse

Festival di Sanremo di Alberto Muraro
Tiziano Ferro con indosso un cappotto nero
Condividi su:

La notizia era nell’aria ormai da diverse settimane, ma quest’oggi (martedì 10 febbraio) è finalmente diventata ufficiale al 100%: Tiziano Ferro sarà ospite del Festival di Sanremo 2026, in occasione della serata inaugurale della kermesse musicale ligure, in programma il prossimo 24 febbraio.

Carlo Conti annuncia Tiziano Ferro come ospite di Sanremo 2026

L’annuncio è giunto pochissime ore fa sul profilo Instagram ufficiale di Carlo Conti, che ha confermato l’arrivo del cantautore di Latina e che si è detto molto felice che abbia accettato di buon grado il suo invito. Sarà questa la prima occasione in Rai in cui Tiziano Ferro potrà presentare eventualmente dal vivo anche almeno una delle canzoni incluse nel suo ultimo disco, “Sono un grande“.

Quello di Tiziano Ferro, tra l’altro, è stato uno dei nomi dei quali più si è discusso prima dell’annuncio della lista dei Big di Carlo Conti: si era infatti diffusa la voce che l’artista di “Sere nere” sarebbe stato pronto a presentare finalmente il suo primo pezzo di carriera in gara all’Ariston, un rumor poi smentito da Ferro in persona sul Messaggero.

Anche Eros Ramazzotti torna a Sanremo come ospite?

Eros Ramazzotti, che nel 2023 aveva accompagnato Ultimo alla serata cover, potrebbe inoltre tornare a calcare il palco dell’Ariston, a sua volta in veste di superospite, ma nel suo caso in occasione della terza serata in onda su Rai Uno giovedì 26 febbraio. A riportarlo in anteprima – siamo dunque in attesa dell’ufficialità – è stato il magazine TV Sorrisi e Canzoni, che nelle ultime ore ha fatto anche altri due nomi in anteprima per l’edizione 2026 del Festival: la modella Irina Shayk sarebbe infatti stata scelta come co-conduttrice della terza serata, mentre l’attrice Pilar Fogliati della seconda.

Come già anticipato nei giorni scorsi, vi ricordiamo, ad affiancare il conduttore e direttore artistico Carlo Conti in tutte e cinque le serate dell’evento musicale ci sarà Laura Pausini, che proprio pochi giorni fa ha rilasciato il suo nuovo disco di cover, “Io Canto 2“.

Credits immagine di copertina: Andrea Bianchera

All Music Italia

Articoli più letti

Taratata su Canale 5, pagelle della prima puntata 1

Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto
Scaletta Taratata 2

Scaletta Taratata - Al Centro Della Musica: artisti, duetti e cover della prima puntata
Marcello Sacchetta, Alex Britti e Ilenia Pastorelli giudici di Amici 25 3

Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: Angie cresce e si avvicina al serale
Ghali e Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 4

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano
Taratata - Al Centro Della Musica 5

Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Serale Amici 25: le scelte di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini 7

Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini
Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo le polemiche 8

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 9

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 10

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara

Cerca su A.M.I.