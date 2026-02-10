Sanremo 2026: che scuola hanno fatto i cantanti in gara

Sanremo 2026 non racconta solo le canzoni, ma anche chi le canta.

Guardando ai percorsi scolastici degli artisti in gara al Festival, emerge un dato sorprendentemente coerente: tanti licei, pochissimi istituti tecnici, molte università iniziate e lasciate, pochissimi percorsi accademici portati fino in fondo.

Abbiamo ricostruito i titoli di studio dei cantanti di Sanremo 2026, andando oltre la curiosità anagrafica. Ne esce una fotografia generazionale che dice molto sul rapporto tra musica, scuola e successo.

Dalle superiori all’università: come hanno studiato i cantanti di Sanremo 2026

La prima evidenza è netta: il liceo è la norma. Classico e scientifico dominano, mentre gli istituti tecnici sono oggi una minoranza nel cast del Festival.

Liceo classico: il percorso più frequente

Il liceo classico è la scuola più rappresentata tra i Big 2026, spesso conclusa con voti medi o buoni, raramente eccellenti.

Tommaso Paradiso – Liceo classico + laurea in Filosofia

– Liceo classico + laurea in Filosofia Michele Bravi – Liceo classico, diploma con 100/100

– Liceo classico, diploma con 100/100 Dargen D’Amico – Liceo classico Parini di Milano

– Liceo classico Parini di Milano Fulminacci – Liceo classico Dante Alighieri di Prato

– Liceo classico Dante Alighieri di Prato Enrico Nigiotti – Liceo classico

– Liceo classico Tredici Pietro – Liceo classico, diploma con 60/100

– Liceo classico, diploma con 60/100 Eddie Brock – Liceo classico + università abbandonata

Un dato interessante: il liceo classico non porta quasi mai a una carriera accademica completa, ma ricorre spesso tra chi sviluppa una scrittura personale.

Liceo scientifico: meno diffuso, più pragmatico

Luchè – Liceo scientifico + iscrizione a Economia (nessun esame)

– Liceo scientifico + iscrizione a Economia (nessun esame) Ermal Meta – Liceo scientifico + facoltà di Lingue (lasciata a un esame dalla laurea)

– Liceo scientifico + facoltà di Lingue (lasciata a un esame dalla laurea) LDA – Liceo scientifico

Percorsi regolari, ma quasi sempre interrotti prima della laurea.

Licei linguistici e artistici

Malika Ayane – Liceo linguistico + diploma da perito aziendale (80/100)

– Liceo linguistico + diploma da perito aziendale (80/100) Mara Sattei – Liceo linguistico

– Liceo linguistico Elettra Lamborghini – Liceo linguistico + università non terminata

– Liceo linguistico + università non terminata Chiello – Liceo artistico di Melfi (abbandonato al 4° anno)

– Liceo artistico di Melfi (abbandonato al 4° anno) Raf – Liceo artistico + Architettura (università non terminata)

Qui emerge un legame più diretto con la creatività, ma ancora una volta senza continuità accademica.

Istituti tecnici: pochi casi, molto diversi

J-Ax – Istituto Tecnico Industriale Molinari di Milano

– Istituto Tecnico Industriale Molinari di Milano Samurai Jay – Istituto Tecnico Turistico

– Istituto Tecnico Turistico Sal Da Vinci – Ragioneria, diploma conseguito a 40 anni

Un dato generazionale: gli istituti tecnici oggi sono marginali nel cast sanremese, molto più presenti nelle edizioni di venti o trent’anni fa.

Università: iniziata sì, conclusa quasi mai

La maggioranza degli artisti che si iscrive all’università non arriva alla laurea.

Università terminate

Tommaso Paradiso – Laurea in Filosofia

– Laurea in Filosofia Ditonellapiaga – DAMS a indirizzo teatrale (laurea conseguita)

– DAMS a indirizzo teatrale (laurea conseguita) Maria Antonietta – Laurea in Storia dell’Arte

– Laurea in Storia dell’Arte Colombre – Laurea in Lettere

Pochissimi casi, tutti legati a un approccio autoriale e concettuale.

Università iniziate e abbandonate

Ermal Meta – Lingue (mancava un esame)

– Lingue (mancava un esame) Luchè – Economia (nessun esame)

– Economia (nessun esame) Raf – Architettura

– Architettura Francesco Renga – Economia e Commercio + Art Direction allo IED (entrambi abbandonati)

– Economia e Commercio + Art Direction allo IED (entrambi abbandonati) Levante – Università non completata

– Università non completata Eddie Brock – Università lasciata subito

Qui il dato è chiaro: la musica arriva prima del titolo.

Studi musicali: pochi, ma decisivi

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli studi musicali accademici sono rarissimi.

Serena Brancale – Diploma di canto jazz al Conservatorio + studi all’Accademia di Belle Arti

– Diploma di canto jazz al Conservatorio + studi all’Accademia di Belle Arti Malika Ayane – Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (violoncello)

– Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (violoncello) Patty Pravo – Conservatorio Benedetto Marcello (pianoforte, senza diploma)

Sono anche gli artisti che, non a caso, vengono spesso riconosciuti dalla stampa per la qualità tecnica dell’interpretazione.

Cosa ci dice la scuola dei cantanti di Sanremo 2026

La fotografia è netta:

molti licei

pochissimi tecnici

tante università iniziate

pochissime lauree

Sanremo 2026 racconta una generazione in cui la musica non nasce dall’accademia, ma spesso da percorsi interrotti, deviati o lasciati a metà.

Un dato che non è una mancanza, ma una caratteristica:

la canzone italiana continua a formarsi fuori dalle aule, anche quando parte dai banchi di scuola.