10 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
10 Febbraio 2026

Sanremo 2026: che scuola hanno fatto i cantanti in gara

Dal liceo al conservatorio: cosa hanno studiato davvero i cantanti in gara

News di Oriana Meo
titoli di studio dei cantanti di Sanremo 2026
Sanremo 2026 non racconta solo le canzoni, ma anche chi le canta.
Guardando ai percorsi scolastici degli artisti in gara al Festival, emerge un dato sorprendentemente coerente: tanti licei, pochissimi istituti tecnici, molte università iniziate e lasciate, pochissimi percorsi accademici portati fino in fondo.

Abbiamo ricostruito i titoli di studio dei cantanti di Sanremo 2026, andando oltre la curiosità anagrafica. Ne esce una fotografia generazionale che dice molto sul rapporto tra musica, scuola e successo.

Dalle superiori all’università: come hanno studiato i cantanti di Sanremo 2026

La prima evidenza è netta: il liceo è la norma. Classico e scientifico dominano, mentre gli istituti tecnici sono oggi una minoranza nel cast del Festival.

Liceo classico: il percorso più frequente

Il liceo classico è la scuola più rappresentata tra i Big 2026, spesso conclusa con voti medi o buoni, raramente eccellenti.

  • Tommaso Paradiso – Liceo classico + laurea in Filosofia
  • Michele Bravi – Liceo classico, diploma con 100/100
  • Dargen D’Amico – Liceo classico Parini di Milano
  • Fulminacci – Liceo classico Dante Alighieri di Prato
  • Enrico Nigiotti – Liceo classico
  • Tredici Pietro – Liceo classico, diploma con 60/100
  • Eddie Brock – Liceo classico + università abbandonata

Un dato interessante: il liceo classico non porta quasi mai a una carriera accademica completa, ma ricorre spesso tra chi sviluppa una scrittura personale.

Liceo scientifico: meno diffuso, più pragmatico

  • Luchè – Liceo scientifico + iscrizione a Economia (nessun esame)
  • Ermal Meta – Liceo scientifico + facoltà di Lingue (lasciata a un esame dalla laurea)
  • LDA – Liceo scientifico

Percorsi regolari, ma quasi sempre interrotti prima della laurea.

Licei linguistici e artistici

  • Malika Ayane – Liceo linguistico + diploma da perito aziendale (80/100)
  • Mara Sattei – Liceo linguistico
  • Elettra Lamborghini – Liceo linguistico + università non terminata
  • Chiello – Liceo artistico di Melfi (abbandonato al 4° anno)
  • Raf – Liceo artistico + Architettura (università non terminata)

Qui emerge un legame più diretto con la creatività, ma ancora una volta senza continuità accademica.

Istituti tecnici: pochi casi, molto diversi

  • J-Ax – Istituto Tecnico Industriale Molinari di Milano
  • Samurai Jay – Istituto Tecnico Turistico
  • Sal Da Vinci – Ragioneria, diploma conseguito a 40 anni

Un dato generazionale: gli istituti tecnici oggi sono marginali nel cast sanremese, molto più presenti nelle edizioni di venti o trent’anni fa.

Università: iniziata sì, conclusa quasi mai

La maggioranza degli artisti che si iscrive all’università non arriva alla laurea.

Università terminate

  • Tommaso Paradiso – Laurea in Filosofia
  • Ditonellapiaga – DAMS a indirizzo teatrale (laurea conseguita)
  • Maria Antonietta – Laurea in Storia dell’Arte
  • Colombre – Laurea in Lettere

Pochissimi casi, tutti legati a un approccio autoriale e concettuale.

Università iniziate e abbandonate

  • Ermal Meta – Lingue (mancava un esame)
  • Luchè – Economia (nessun esame)
  • Raf – Architettura
  • Francesco Renga – Economia e Commercio + Art Direction allo IED (entrambi abbandonati)
  • Levante – Università non completata
  • Eddie Brock – Università lasciata subito

Qui il dato è chiaro: la musica arriva prima del titolo.

Studi musicali: pochi, ma decisivi

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli studi musicali accademici sono rarissimi.

  • Serena Brancale – Diploma di canto jazz al Conservatorio + studi all’Accademia di Belle Arti
  • Malika Ayane – Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (violoncello)
  • Patty Pravo – Conservatorio Benedetto Marcello (pianoforte, senza diploma)

Sono anche gli artisti che, non a caso, vengono spesso riconosciuti dalla stampa per la qualità tecnica dell’interpretazione.

Cosa ci dice la scuola dei cantanti di Sanremo 2026

La fotografia è netta:

  • molti licei
  • pochissimi tecnici
  • tante università iniziate
  • pochissime lauree

Sanremo 2026 racconta una generazione in cui la musica non nasce dall’accademia, ma spesso da percorsi interrotti, deviati o lasciati a metà.

Un dato che non è una mancanza, ma una caratteristica:
la canzone italiana continua a formarsi fuori dalle aule, anche quando parte dai banchi di scuola.

All Music Italia

