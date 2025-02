Settembre è il vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025

Dopo il debutto sul palco dell’Ariston di martedì 12 febbraio, che l’ha visto scontrarsi con Maria Tomba, questa sera Settembre ha affrontato Alex Wyse e la sua Rockstar, trionfando nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con Vertebre, brano che vanta – ad oggi – oltre 7 milioni 800 mila stream su Spotify.

“Non ci credo! Grazie a tutti. Io non sono abituato a queste cose. Nella vita io ho già vinto, perché ho una famiglia che mi ama e un tetto sulla testa. Ma in questo non ho mai vinto, perché tanta gente non ha mai creduto in me e, alcune volte, anch’io non ho creduto in me per colpa loro. Quindi, grazie a tutti. È un sogno”.

settembre, “vertebre”

In uscita venerdì 14 febbraio, Vertebre (Isola degli Artisti / distribuzione ADA Music) è anche il titolo del primo album di Settembre, composto da 7 brani, di cui 4 inediti.

Il disco è un racconto autentico di come si vivono i vent’anni, tra esperienze, vulnerabilità, paure, nuove scoperte, incontri, delusioni e cuori infranti, racchiusi in testi e sonorità che fondono pop, elettronica e tradizione partenopea.

Qui di seguito riportiamo la tracklist:

MIFATROPPORIDERE VERTEBRE CCHIÙ NIENT’ AMADOTI NON LO VOLEVO VENTO E RUGGINE ORO ORO

sanremo 2025 nuove proposte: chi è settembre?

Classe 2001, con una voce graffiante e un talento unico nel raccontare le emozioni della Gen Z, Settembre è una delle rivelazioni più promettenti della scena cantautorale contemporanea.

Nato e cresciuto a Napoli, fin da piccolo prende lezioni di canto e partecipa a concorsi e talent dove riesce sempre a distinguersi: da Io Canto a The Voice of Italy. È però con X Factor che Settembre riesce a spiccare il volo, continuando ad ispirarsi a cantautori del calibro di Pino Daniele e Lucio Battisti.