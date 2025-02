Settembre: “mi ispiro a Pino Daniele, Rosalía e Billie Eilish. Sono una persona che sa dire di no.”

Andrea Settembre racconta “Vertebre” e il brano in gara a Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte.

Durant ela conferenza stampa, Settembre ha svelato alcuni dettagli del suo percorso musicale e della sua partecipazione al Festival, che lo vede in gara con il brano Vertebre. Il giovane artista, già noto per la sua partecipazione a vari talent show come The Voice e X Factor, ha approfittato dell’occasione per parlare della sua musica, dei suoi sogni e delle fragilità che permeano la sua generazione.

“Venerdì esce il mio primo EP, La Vertebre, che include il brano in gara a Sanremo,” ha detto Settembre, annunciando l’uscita dell’album e anticipando anche le prime date del suo tour: l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli. Un progetto che segna una nuova fase nella sua carriera, puntando su un sound intimo e riflessivo.

Il titolo del brano è una potente metafora, come spiegato dallo stesso Andrea: “Strappami la pelle dalle vertebre” rappresenta il desiderio di vivere in modo autentico e profondo, scavando nelle proprie fragilità per affrontare le difficoltà della comunicazione e della crescita personale. Vertebre si presenta come un inno alla consapevolezza interiore, un viaggio che non ha età e che riguarda tutti.

Settembre, con i suoi 23 anni, non ha nascosto di essere ancora in un processo di crescita. “Tra dieci anni capirò sicuramente ancora più cose,” ha riflettuto, ma la sua musica si rivolge anche ai giovani che, come lui, si trovano a fare i conti con le insicurezze e le sfide della vita. La sua è una generazione che si fa portatrice di fragilità ma anche di speranza, come evidenziato anche nella sua risposta a una domanda sulla sicurezza personale. “A volte, quando sono insicuro, penso a ‘fake it till you make it’,” ha confessato, suggerendo di non fermarsi mai davanti alle difficoltà.

Un altro tema centrale nella conferenza è stato il doppio percorso di Settembre, che studia logopedia all’Università oltre a dedicarsi alla musica. Il suo interesse per la voce, sia dal punto di vista musicale che scientifico, si riflette nel suo approccio alla cura delle corde vocali. “Quando ero piccolo ho avuto problemi alla voce, e da lì è nato il mio interesse per la logopedia,” ha spiegato, rivelando che il suo sogno professionale è anche quello di laurearsi in questo campo.

Non sono mancati momenti più leggeri durante l’incontro, con Settembre che ha parlato delle sue fonti di ispirazione musicali, tra cui Pino Daniele, Rosalía e Billie Eilish, ma anche della figura di sua madre, che è stata una guida importante nella sua vita.

Infine, Settembre ha riflettuto sulla difficoltà di gestire la fama e sul bisogno di ritagliarsi spazi per se stessi, come sta accadendo ora ad Angelina Mango. “Sono una persona che sa dire no quando qualcosa non mi fa stare bene,” ha detto, sottolineando l’importanza di tutelare la propria salute mentale in un mondo che spesso chiede sempre di più.

Andrea Settembre in gara tra le nuove proposte di Sanremo 2025 con Vetrebre: testo e significato.