Sanremo Giovani 2025 (o Festival giovani): fissata la data della finale, ma sul resto regna l’incertezza

Sanremo Giovani 2025, anzi… Festival Giovani: fissata la data. Ecco quando ascolteremo i giovani del prossimo Festival.

Mentre resta ancora aperto il dibattito sul futuro del Festival di Sanremo a partire dal 2027 (la Rai avrebbe infatti depositato alcuni nuovi nomi per un festival della canzone italiana da svolgersi in una sede diversa), una cosa è certa: l’edizione 2026 si svolgerà ancora all’Ariston, con la direzione artistica e la conduzione di Carlo Conti.

La finale di Sanremo Giovani 2025 si terrà il 17 dicembre… ma cambia nome?

Durante la presentazione dei palinsesti Rai, la serata che storicamente è sempre stata legata a Sanremo Giovani è stata annunciata con un nuovo titolo provvisorio: Festival Giovani. Si svolgerà il 17 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1.

Confermato il fatto che, nel corso della diretta, saranno presenti i Big del Festival di Sanremo 2026 per annunciare ufficialmente i titoli dei brani in gara.

Tante le incertezze sulla formula delle Nuove Proposte

Se da un lato abbiamo una data fissata, dall’altro regna ancora il mistero su tutto il resto: a partire dalla formula con cui le Nuove Proposte accederanno o meno alla gara principale.

Non è ancora noto se Carlo Conti sceglierà di mantenere il modello a parte già adottato nell’edizione 2025 – formula che, per come si è svolta quest’anno, è stata fortemente criticata anche da noi in questo articolo – oppure se tornerà alla categoria unica che prevede l’ingresso di 2/6 giovani tra i Big, come da formula introdotta da Baglioni e poi mantenuta (dopo un ritorno al passato di due anni) da Amadeus.

Tra l’altro, proprio oggi, Settembre – vincitore dell’ultima edizione tra le Nuove Proposte – ha ottenuto il disco d’oro per il brano Vertebre, primo tra i giovani certificato da FIMI nel 2025.

Un numero di partecipanti in calo e limiti d’età troppo rigidi

Il modello attuale prevede un massimo di 4 giovani in gara e un limite d’età fissato a 26 anni. Una soglia che, secondo molti, andrebbe rivista per permettere a cantautori e interpreti di avere la giusta maturità per partecipare e costruire una carriera stabile.

Sanremo Giovani del resto non è un talent show (e anche lì i risultati latitano negli ultimi anni).

Nel 2025, i partecipanti erano scesi da 8 a 4, con un calo drastico anche della visibilità e dell’impatto mediatico della categoria. Un segnale che dovrebbe far riflettere chi prenderà le decisioni finali nelle prossime settimane.

Regolamento Sanremo Giovani e Area Sanremo: tutto ancora in stand-by

Al 21 luglio 2025 non è stato ancora pubblicato il regolamento per l’accesso a Festival Giovani, né sono disponibili informazioni su Area Sanremo, l’unico concorso nazionale che garantisce l’accesso diretto al Festival attraverso la Rai.

Insomma, per ora c’è solo una data. Tutto il resto è ancora da scrivere. E a quanto pare, anche da chiarire.