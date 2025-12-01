1 Dicembre 2025
Festival di Sanremo
1 Dicembre 2025

Sanremo 2026: dopo i 30 big in gara la carica degli oltre 200 esclusi dal Festival

Dalle delusioni dei giovani alle reazioni social: chi non salirà sul palco dell’Ariston nel 2026

Alcuni degli esclusi dal Festival di Sanremo 2026 tra Big, ex talent e cantautori
Sanremo 2026, gli esclusi. Ogni anno, attesa dagli amanti della musica come il Natale, arriva tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre l’annuncio dei cantanti cosiddetti Big in gara al Festival di Sanremo. E con la lista letta al Tg1 dal direttore artistico di turno arriva anche la delusione di chi non ha trovato posto per la sua canzone.

C’è chi palesa chiaramente la propria esclusione, chi è deluso e chi ci ride su (come i Jalisse, ormai arrivati al 29esimo “no” consecutivo). Ricordiamoci che, del resto, il Festival di Sanremo è l’evento più importante della musica italiana, uno dei Festival musicali più importanti al mondo, e con la sua esposizione — che parte prima della settimana televisiva e prosegue nelle settimane successive — è in grado di rendere Big nomi prima sconosciuti al pubblico, rilanciare carriere, triplicare (o più) le serate live o, tramite troppi “no”, stopparne altre.

Come ogni anno, sono tanti gli esclusi. Carlo Conti, al Tg1 del 30 dicembre, ha parlato di 30 canzoni scelte e 270 lasciate fuori. Considerando che alcuni artisti hanno tentato anche con due o tre brani, parliamo in ogni caso di almeno 200 esclusi.

Da notare come, anche quest’anno, nessun cantante di Tale & Quale Show e di Ora o mai più — entrambi programmi con la mano autorale di Conti — abbia trovato spazio nel cast, confermando che entrambi i programmi, soprattutto il secondo viste le premesse alla base del format, non siano seconde possibilità per i cantanti ma quasi delle “pietre tombali”.

Andiamo quindi a scoprire alcuni dei nomi, circa 50, che hanno ricevuto il no di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Cliccate in basso su continua.

