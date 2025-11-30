30 Novembre 2025
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
30 Novembre 2025

Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026: l’elenco dei cantanti in gara svelato al TG1

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni ecco il cast del quinto Sanremo di Conti

Carlo Conti annuncia i Big del Festival di Sanremo 2026
Carlo Conti annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2026: i cantanti scelti per la nuova edizione arrivano oggi in diretta al TG1 delle 13, chiudendo mesi di voci, liste e indiscrezioni.

Alle 13:30 Carlo Conti, come ormai tradizione da qualche anno (riportata in forma istituzionale da Amadeus, dopo anni in cui l’annuncio veniva dato durante la finale di Sanremo Giovani), ha annunciato il cast del suo quinto Festival di Sanremo.

Dopo la tripletta 2015/2017 – con le vittorie de Il Volo, Gli Stadio e Francesco Gabbani – e il ritorno dello scorso anno coronato dal successo di Olly, Conti chiude un ciclo in attesa di scoprire chi prenderà le redini della kermesse nel 2027.

Da mesi, ormai da agosto – quando uscì la nostra prima lista –, si discute su chi il direttore artistico avrebbe portato sul palco di un’edizione che molti hanno definito “senza big”. Quel che è certo è che il conduttore, attualmente impegnato tra Sanremo Giovani e le selezioni di Area Sanremo, ha ricevuto oltre 250 brani e ha scelto di riportare a 30 il numero dei concorrenti in gara, dopo l’annuncio iniziale che prevedeva un ritorno a 26.

L’attesa è terminata: tra pochi minuti scopriremo chi saranno i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, quali progetti hanno convinto la commissione e come si comporrà un cast che, almeno sulla carta, promette scelte sorprendenti e una forte presenza discografica.

Volete scoprire uno per uno i Big in gara annunciati da Carlo Conti? Cliccate in basso su continua.

