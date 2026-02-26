Sanremo 2026: Spettatori seconda serata

Sanremo 2026 ascolti seconda serata
Sanremo 2025 ascolti SECONDA serata e anni precedenti
- 1987: Spettatori: 14.800.000 – Share: 64,40%
- 1988: Spettatori: 13.000.000 – Share: 58,20%
- 1989: Spettatori: 17.000.000 – Share: 65,10%
- 1990: Spettatori: 16.926.000 – Share: 61,00%
- 1991: Spettatori: 12.550.000 – Share: 47,60%
- 1992: Spettatori: 15.527.000 – Share: 57,90%
- 1993: Spettatori: 13.998.000 – Share: 49,90%
- 1994: Spettatori: 11.267.000 – Share: 44,80%
- 1995: Spettatori: 18.389.000 – Share: 65,42%
- 1996: Spettatori: 12.981.000 – Share: 48,10%
- 1997: Spettatori: 13.626.000 – Share: 52,36%
- 1998: Spettatori: 12.788.000 – Share: 46,50%
- 1999: Spettatori: 13.755.000 – Share: 49,40%
- 2000: Spettatori: 12.354.000 – Share: 51,60%
- 2001: Spettatori: 10.539.000 – Share: 43,85%
- 2002: Spettatori: 10.397.000 – Share: 47,23%
- 2003: Spettatori: 8.842.000 – Share: 41,16%
- 2004: Spettatori: 8.402.000 – Share: 33,74%
- 2005: Spettatori: 11.185.000 – Share: 52,80%
- 2006: Spettatori: 8.235.000 – Share: 37,33%
- 2007: Spettatori: 8.974.000 – Share: 47,05%
- 2008: Spettatori: 6.583.000 – Share: 32,33%
- 2009: Spettatori: 9.856.000 – Share: 42,64%
- 2010: Spettatori: 10.163.000 – Share: 43,88%
- 2011: Spettatori: 10.145.000 – Share: 42,67%
- 2012: Spettatori: 8.534.000 – Share: 39,26%
- 2013: Spettatori: 10.542.000 – Share: 45,62%
- 2014: Spettatori: 7.355.000 – Share: 33,95%
- 2015: Spettatori: 9.766.000 – Share: 41,70%
- 2016: Spettatori: 10.374.000 – Share: 51,61%
- 2017: Spettatori: 10.367.000 – Share: 46,60%
- 2018: Spettatori: 9.687.000 – Share: 47,77%
- 2019: Spettatori: 9.144.000 – Share: 47,30%
- 2020: Spettatori: 9.693.000 – Share: 53,30%
- 2021: Spettatori: 7.586.000 – Share: 42,10%
- 2022: Spettatori: 11.320.000 – Share: 55,80%
- 2023: Spettatori: 10.545.000 – Share: 62,30%
- 2024: Spettatori: 10.361.000 – Share: 60,1%
- 2025: Spettatori: 11.700.000 – Share 64.5%