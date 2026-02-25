Sanremo 2026: Spettatori prima serata

Sanremo 2026 ascolti prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2026

Una serata con al centro la musica, finita all’1.30.

Sono stati 9 milioni e 600 mila, con uno share del 58%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno seguito la prima serata del 76° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2026 ascolti prima serata e anni precedenti

Ripercorriamo i dati di ascolto degli anni precedenti. In grassetto le performance migliori.