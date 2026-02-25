25 Febbraio 2026
di
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo
Condividi su:
25 Febbraio 2026

Sanremo 2026: Spettatori prima serata

Gli ascolti della prima serata del festival.

Festival di Sanremo di Anna Ida Cortese
Sanremo 2026 ascolti prima serata con dati share e telespettatori Auditel
Condividi su:

Sanremo 2026 ascolti prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 

Per il resoconto e le pagelle della serata clicca qui

Una serata con al centro la musica, finita all’1.30.

Sono stati 9 milioni e 600 mila, con uno share del 58%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno seguito la prima serata del 76° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2026 ascolti prima serata e anni precedenti

Ripercorriamo i dati di ascolto degli anni precedenti. In grassetto le performance migliori.

  • 1987: Spettatori: 17.500.000Share: 66,00%
  • 1988: Spettatori: 15.500.000 – Share: 69,50%
  • 1989: Spettatori: 17.000.000Share: 65,70%
  • 1990: Spettatori: 13.639.000 – Share: 53,70%
  • 1991: Spettatori: 15.023.000 – Share: 54,60%
  • 1992: Spettatori: 16.614.000 – Share: 57,70%
  • 1993: Spettatori: 14.736.000 – Share: 54,40%
  • 1994: Spettatori: 13.370.000 – Share: 56,90%
  • 1995: Spettatori: 15.602.000 – Share: 65,20%
  • 1996: Spettatori: 11.268.000 – Share: 53,30%
  • 1997: Spettatori: 13.140.000 – Share: 58,70%
  • 1998: Spettatori: 14.937.000 – Share: 56,00%
  • 1999: Spettatori: 16.234.000 – Share 56,75%
  • 2000: Spettatori: 15.039.000 – Share 57,92%
  • 2001: Spettatori: 12.353.000 – Share 51,98%
  • 2002: Spettatori: 12.461.000 – Share 56,22%
  • 2003: Spettatori: 9.257.000 – Share 42,55%
  • 2004: Spettatori: 10.104.000 – Share 42,48%
  • 2005: Spettatori: 12.218.000 – Share 54,78%
  • 2006: Spettatori: 9.141.000 – Share 44,45%
  • 2007: Spettatori: 9.606.000 – Share 45,44%
  • 2008: Spettatori: 7.168.000 – Share 36,46%
  • 2009: Spettatori: 10.114.000 – Share 47,93%
  • 2010: Spettatori: 10.718.000 – Share 45,29%
  • 2011: Spettatori: 11.992.000 – Share 46,32%
  • 2012: Spettatori: 11.415.000 – Share 49,69%
  • 2013: Spettatori: 12.171.000 – Share 48,20%
  • 2014: Spettatori: 10.073.000 – Share 45,93%
  • 2015: Spettatori: 11.849.000 – Share 50,51%
  • 2016: Spettatori: 10.612.000 – Share 50,73%
  • 2017: Spettatori: 11.382.000 – Share 50,37%
  • 2018: Spettatori: 11.603.000 – Share 52,01%
  • 2019: Spettatori: 10.086.000 – Share 49,50%
  • 2020: Spettatori: 10.058.000 – Share 52,20%
  • 2021: Spettatori: 8.363.000 – Share 46,60%
  • 2022: Spettatori: 10.911.000 – Share 54,70%
  • 2023: Spettatori: 10.757.000 – Share 62,40%
  • 2024: Spettatori: 10.561.000 – Share 65,1%
  • 2025: Spettatori:
  • 2026: Spettatori: 9.600.000 – Share 58%

 

All Music Italia

Articoli più letti

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 1

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 2

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave
Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 3

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 4

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Al Bano a Verissimo parla di Carlo Conti e Sanremo 2026 5

Al Bano contro Carlo Conti: "Mi hai contattato per Sanremo e poi escluso, un po' di educazione"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 6

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 7

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Previsioni AI Sanremo 2026 con analisi di testi e quote 9

Sanremo 2026: le previsioni dell’AI dopo testi, quote e dati
Tiziano Ferro a Sanremo 2026 10

Tiziano Ferro a Sanremo 2026: cosa canterà domani sera. Da "Xdono" a "Sono un grande"

Cerca su A.M.I.