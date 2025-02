Sanremo 2025 su TikTok: Giorgia domina con 6.000 video creati mentre esplode Zakur

Sanremo 2025 su TikTok, terzo giorno.

Il Festival della Canzone Italiana è entrato nel vivo sul palco dell’Ariston e su TikTok, dove l’hashtag ufficiale #Sanremo2025 ha raccolto circa 45.000 video. In un solo giorno, i video creati con i suoni ufficiali delle canzoni in gara sono aumentati del 30%, raggiungendo un totale di circa 33.000 alla fine della terza serata.

Questi sono i dati aggiornati alle 08:00 del 14.02.2025 e vedono in vetta, a sorpresa, Giorgia con La cura per me.

Sanremo 2025: Le 3 canzoni più utilizzate su TikTok

“La cura per me” – Giorgia (@giorgiatodrani) – 6.000 video

– Giorgia (@giorgiatodrani) – “Cuoricini” – Coma_Cose (@coma_cose) – 4.930 video

– Coma_Cose (@coma_cose) – “Damme ‘na mano” – Tony Effe (@tonyeffebaby777) – 3.900 video

L’altro Festival: il caso Zakur

Su TikTok, la community ha dato visibilità anche a un artista che a Sanremo non c’è: Zakur. Il cantante, però, non esiste davvero: è un personaggio creato dal creator Matto Varini (@mattovarini).

Il tormentone nasce quando Matto improvvisa un siparietto nelle strade di Sanremo, cantando la sua fittizia hit Sole di mare, sole di relax.

Il video diventa virale, con centinaia di utenti che usano il suono e commentano: “Zakur merita il palco dell’Ariston!“. La canzone è la dimostrazione di come nascono i trend su TikTok.

Playlist e cantanti in gara su TikTok

Ecco gli artisti di Sanremo 2025 su TikTok: