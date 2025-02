Sanremo 2025, scelti i due finalisti delle Nuove Proposte

Durante la seconda serata della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana sono stati decretati i due finalisti delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025: Alex Wyse con Rockstar e Settembre con Vertebre.

Per accedere alla finalissima di domani, giovedì 13 febbraio, Alex Wyse ha dovuto sfidare Vale LP e Lil Jolie, in gara con Dimmi Tu Quando Sei Pronto Per Fare L’Amore, mentre Settembre ha affrontato Maria Tomba e la sua Goodbye (voglio good vibes).

A votare: il pubblico da casa (34%), la sala stampa (33%), le radio e le TV (33%).

Tutti e quattro i finalisti di Sanremo Giovani 2024, in ogni caso, avranno l’opportunità di esibirsi in cinque città del Nord America grazie al Sanremo Giovani World Tour, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Rai.

Qui di seguito riportiamo tutte e cinque le date:

2 Maggio – Montreal

4 Maggio – Toronto

6 Maggio – Miami

8 Maggio – New York

11 Maggio – Chicago

