Sanremo 2025 Roberto Benigni a sorpresa apre la serata delle cover

Roberto Benigni Sanremo 2025, lui è stato uno degli ospiti più iconici della storia del Festival di Sanremo, capace di trasformare ogni sua apparizione in un evento memorabile. Che si trattasse di satira politica, lezioni di storia, poesia o momenti di comicità irriverente, il premio Oscar ha sempre lasciato il segno. Dalla sua co-conduzione del 1980 alle recenti celebrazioni della Costituzione italiana, ogni sua partecipazione ha generato applausi, polemiche e record di ascolti.

Ecco tutte le volte che Benigni è salito sul palco dell’Ariston:

1980: Co-conduttore con Olimpia Carlisi e Claudio Cecchetto . Scandalizzò il pubblico con un bacio appassionato a Carlisi e soprannominò Papa Giovanni Paolo II “Wojtilaccio”, venendo denunciato per offesa alla religione di Stato (poi assolto).

e . Scandalizzò il pubblico con un bacio appassionato a Carlisi e soprannominò Papa Giovanni Paolo II “Wojtilaccio”, venendo denunciato per offesa alla religione di Stato (poi assolto). 2002: Ospite nel Festival condotto da Pippo Baudo, Benigni fece scalpore per una gag in cui toccò Baudo in modo scherzoso. Il suo monologo sul “ Giudizio Universale ” in chiave politica attirò oltre 20 milioni di spettatori.

” in chiave politica attirò oltre 20 milioni di spettatori. 2009: Invitato da Paolo Bonolis , fece un monologo satirico su politica e diritti civili, menzionando Berlusconi e Veltroni . Lanciò anche un appello per i diritti degli omosessuali, dichiarando che “non sono fuori dal piano di Dio”.

, fece un monologo satirico su politica e diritti civili, menzionando e . Lanciò anche un appello per i diritti degli omosessuali, dichiarando che “non sono fuori dal piano di Dio”. 2011: Celebrazione dei 150 anni dell’ Unità d’Italia con un ingresso spettacolare a cavallo e una lezione sull’ Inno di Mameli , mescolando ironia e approfondimenti storici.

con un ingresso spettacolare a cavallo e una lezione sull’ , mescolando ironia e approfondimenti storici. 2020: Recitazione del Cantico dei Cantici dalla Bibbia , in una performance poetica che durò 40 minuti e suscitò diverse reazioni. Si parlò di un compenso di 300.000 euro, mai confermato ufficialmente.

, in una performance poetica che durò 40 minuti e suscitò diverse reazioni. Si parlò di un compenso di 300.000 euro, mai confermato ufficialmente. 2023: Apertura della 73ª edizione con un monologo sui 75 anni della Costituzione Italiana, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Definì la Costituzione “un’opera d’arte“, sottolineando l’importanza della libertà di espressione.

Ogni apparizione di Benigni a Sanremo ha rappresentato un momento di spettacolo unico, capace di far discutere e riflettere, dimostrando come il Festival non sia solo musica, ma anche teatro, politica e cultura.

Foto dal sito Agenzia ARCO