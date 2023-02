Sanremo 2023, per la prima volta ospite il Presidente Sergio Mattarella. E arriva anche Benigni

Sanremo 2023 è sempre più vicino, mancano poche ore all’inizio della prima serata e in conferenza stampa Amadeus ha annunciato due nuovi ospiti che assumono un valore estremamente unico e speciale, come da lui stesso detto.

Ad arricchire la serata, infatti, oltre ai Pooh, Mahmood e Blanco, Elena Sofia Ricci e la co-conduzione di Chiara Ferragni che avrà un ruolo speciale in questa edizione del Festival, il direttore artistico ha appena annunciato che sarà presente per la prima volta nella storia di Sanremo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una figura unica nel mondo del cinema e dello spettacolo, vale a dire Roberto Benigni:

“Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera, per la prima volta nella storia del festival, sarà presenrte in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono emozionato e grato al presidente di avere accettato il mio invito e per questo voglio ringraziare Giovanni Grasso e Lucio Presta che lavorano da tempo affinché questo possa accadere.

Mi sembra importante sottolineare come la presenza del presidente questa sera testimonia la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, della musica e della canzone di cui Sanremo è la massima espressione del sentimento popolare”

Sanremo 2023 Amadeus annuncia Benigni

Queste le parole di Amadeus che, poi, continua con le parole su Benigni:

“La presenza del presidente è anche l’occasione per festeggiare il 75° anniversario della nostra Costituzione e credo non ci sarebbe stato modo migliore che invitare un personaggio unico nella cultura italiana, Roberto Benigni.

Per me sarà un immenso piacere riabbracciarlo, un evento che alla presenza di Mattarella assumerà un valore etico e civile all’interno del Festival che è la massima espressione del sentimento e delle cultura popolare del nostro Paese quindi grazie a Sergio Mattarella e Roberto Benigni”

Lo show si aprirà proprio con Roberto Benigni. Il presidente Mattarella non salirà sul palco. Tra l’altro Coletta ha svelato che il Quirinale gli chiese il numero di Amadeus per complimentarsi per il lavoro svolto al Festival.

Gianni Morandi tra l’altro canterà l’inno… glielo ha svelato in conferenza Amadeus in quanto l’artista non era stato informato fino a quel momento. “Va bene, tanto lo conosco…” la risposta del cantante.