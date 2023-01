Dopo i Black Eyed Peas Amadeus annuncia i Pooh super ospiti nella prima puntata del Festival di Sanremo

Continuano gli annunci di Amadeus per il suo quarto Festival di Sanremo. Nella prima puntata di Sanremo 2023 saranno super ospiti i Pooh.

Il direttore artistico del Festival questa volta ha dato questo nuovo annuncio, notizia che arriva dopo quella dei Black Eyed Peas come ospiti internazionali, dall’amico Fiorello che è tornato in onda dopo la pausa natalizia con il suo Viva Rai 2!

In un filmato è apparso Amadeus con i Pooh, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli. Il presentatore ha chiesto alla band se avrebbero voluto essere ospiti della prima serata del Festival e loro, ovviamente, hanno accettato.

E così dopo alcune polemiche sterili sui primi ospiti, ovvero Salmo ( checanterà dalla nave sponsor e non sul palco dell’Ariston) e Mahmood e Blanco (che come tradizione tornano da vincitori), artisti che non rispecchiavano le parole dette dal Direttore artistico sul fatto che gli ospiti avrebbero avuto dai 70 anni in su e una carriera da celebrare, arrivano nuovi nomi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Nei giorni scorsi, ricordiamo, è stato annunciato per la seconda serata del Festival il trio inedito formato da Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

I Pooh hanno chiuso ufficialmente la loro carriera come gruppo musicale a dicembre del 2016. In seguito sono tornati insieme a giugno del 2017 per i Music Awards e l’1 maggio del 2022 come ospiti di Domenica In per il compleanno di Facchinetti.

A novembre del 2020 è scomparso uno di loro, Stefano D’Orazio. Quest’ospitata sarà anche un modo per ricordarlo degnamente sul palco dell’Ariston dopo che nel 2021, causa ritardi nella scaletta, era saltato un momento omaggio a lui dedicato.

La band sul palco del Festival di Sanremo celebrerà la propria carriera e una storia unica in Italia che li portò anche a vincere la kermesse nel 1990 con Uomini soli.

In questo clima di celebrazioni non sarebbe sbagliato invitare anche Beppe Carletti e i suoi Nomadi che proprio quest’anno festeggiano un traguardo record, 60 anni di carriera.

Tornando ai Pooh ricordiamo che la band il 20 febbraio prossimo sarà al Teatro Lirico di Milano in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Valerio Negrini.