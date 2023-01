Valerio Negrini: la serata evento spostata per le numerose richieste di partecipazione

La serata dedicata a Valerio Negrini, inizialmente prevista per l’11 gennaio 2023 al Teatro Pime di Milano (ne abbiamo parlato qui), ha riscosso grande successo. Così, è stata spostata ad altra data e in un’altra location. L’evento si terrà lunedì 20 febbraio 2023 presso il Teatro Lirico di Milano (in fondo all’articolo le info per i biglietti).

La decisione è stata presa per accontentare le numerose richieste di partecipazione, arrivate dopo che la serata dell’11 gennaio aveva già registrato il sold out. La nuova location consente di accogliere più persone; e così, sarà possibile dare maggior supporto all’associazione ANPIL e ai suoi scopi benefici. La serata dedicata a Valerio Negrini è stata fortemente voluta dalla moglie Paola Racca e da Massimiliano Salierno, direttore ANPIL. Il suo ricavato sarà interamente devoluto all’associazione e, in particolare, al progetto a supporto della scuola di Musica di Sainte Trinité ad Haiti.

A parte data e location, restano confermati gli ospiti e i presentatori della serata ricordo per Valerio Negrini in occasione del decennale della sua scomparsa. L’evento prevede la partecipazione di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, che hanno condiviso con Valerio la storia dei Pooh. Saranno poi presenti come ospiti Mario Biondi, Christian Iansante, Leonardo Manera ed Enrico Ruggeri. La serata sarà presentata da Daniele Battaglia, Francesco Facchinetti e Paolo Conticini.

I biglietti acquistati e quelli per la serata del 20 febbraio 2023

I biglietti già acquistati restano validi. Chi invece volesse richiedere il rimborso, trova tutte le informazioni sul sito di Ticketone. Esclusivamente sullo stesso sito si potranno acquistare i biglietti per la nuova data. Le prevendite saranno aperte dal 16 gennaio 2023.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI