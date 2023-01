Valerio Negrini viene ricordato con una serata speciale a 10 anni dalla sua scomparsa

Valerio Negrini, autore e fondatore dei Pooh, è scomparso 10 anni fa. In occasione di questo anniversario, viene ricordato con una serata speciale prevista per l’11 gennaio 2023 al Teatro Pime a Milano. L’evento è già sold out.

La serata di musica è presentata da Daniele Battaglia, Francesco Facchinetti e Paolo Conticini. Numerosi gli ospiti presenti. Per ricordare Valerio Negrini, non possono certo mancare i compagni di quella avventura musicale chiamata Pooh: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. All’evento prenderanno parte anche Mario Biondi, Christian Iansante, Leonardo Manera ed Enrico Ruggeri.

La serata dell’11 gennaio è promossa da ANPIL (Insieme per i Bambini) Onlus, associazione cui Valerio Negrini era molto legato e che nasce per aiutare i bambini di Haiti. Infatti, è stata fortemente voluta dal direttore ANPIL Massimiliano Salierno, insieme a Paola Racca (moglie di Valerio Negrini). L’intenzione è di raccontare la storia dell’autore dei più grandi successi dei Pooh e rendere omaggio al suo valore, condividendo aspetti inediti della sua vita attraverso aneddoti di chi lo ha conosciuto come uomo, padre e amico.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’associazione ANPIL a supporto della scuola di Musica di Sainte Trinité, grande risorsa educativa per Haiti. In particolare, con il ricavato l’associazione intende acquistare strumenti musicali e creare borse di studio per studenti di talento che non hanno le possibilità per studiare.

Valerio Negrini, la riedizione del libro Atti – terra dalle alte montagne

In occasione del decennale della scomparsa di Valerio Negrini, ANPIL ha deciso di pubblicare una nuova edizione del libro fotografico Ayti – Terra dalle Alte Montagne. Il libro, pubblicato nel 2012, era nato dal viaggio che Valerio ha compiuto ad Haiti per visitare le missioni e i bambini aiutati dall’associazione. La precedente edizione è stata arricchita con fotografie inedite ed esclusive del fotografo Valentino Catalani. A impreziosire il volume, anche una nuova veste grafica e le prefazioni scritte per l’occasione da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli.

Il libro fotografico potrà essere acquistato durante la serata dell’11 gennaio presso il Teatro Pime; ed è già disponibile nella sezione shop online del sito di ANPIL (qui il link).