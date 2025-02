Sanremo 2025: Giorgia e Annalisa vincono la serata delle cover

Sanremo 2025 serata delle cover. Riassunto della quarta serata del 75° Festival della Canzone Italiana.

Oriana Meo, Anna Ida Cortese, Lorenza Ferraro, Alessandro Genovese, Adrian Caporrella e Alberto Muraro della Redazione di All Music Italia votano per la classifica della Redazione.

Il direttore Massimiliano Longo non parteciperà alle pagelle della Redazione, poiché esprimerà il suo voto come membro della sala stampa. Come richiesto dalla Rai, il voto dovrà rimanere segreto almeno fino alla fine del Festival. Come ogni anno, il Direttore pubblicherà poi sui suoi social, in totale trasparenza, i voti assegnati.

Gli artisti in gara sono votati per il 34% dal Televoto, il 33 % dalla Sala Stampa, TV e Web e 33% della giuria delle radio.

La serata si apre con l’annuncio della Signorina Buonasera Geppi Cucciari che presenta il programma della serata.

Geppi Cucciari e Mahmood sonoi co-conduttori della quarta serata del Festival 2025, la serata delle cover.

Dopo la sigla di apertura Carlo Conti entra in scena con il primo ospite della serata: Roberto Benigni. che dopo un lungo scambio di battute con Conti intonato L’inno del corpo sciolto e presenta il prossimo appuntamento televisivo: Il sogno mercoledì 19 marzo su Rai1.

sanremo 2025 – serata delle cover

Rose Villain e Chiello con Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti aprono la serata

Il co-conduttore Mahmood fa il suo ingresso sul palco e presenta i Modà che cantano Angelo insieme a Francesco Renga brano con cui vinse Sanremo 20 anni fa,

Geppi Cucciari dopo aver esposto il Regolamento secondo Geppi presenta Clara e Il Volo che cantano The sound of silence di Simon & Garfunkel, seguono Noemi e Tony Effe con Tutto il resto è noia di Franco Califano, poi Francesca Michielin e Rkomi che cantano La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

Dopo la pubblicità è il turno di Lucio Corsi e Topo Gigio che cantano Nel blu dipinto di blu, a loro seguono Serena Brancale e Alessandra Amoroso con If I ain’t got you di Alicia Keys.

Irama e Arisa cantano Say something di A Great Big World, Christina Aguilera, seguono Gaia e Toquino con La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni.